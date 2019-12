Lotto: Fortunas Spezialtrick führt zu Doppeljackpot – 2,4 Mio. warten

2 Sechser bei LottoPlus, und Jackpot beim Joker

Wien (OTS) - Zu einem ganz speziellen Trick griff Fortuna bei der letzten Ziehung vor dem Heiligen Abend und sorgte damit für einen Doppeljackpot: Sie holte erst die Zahl 8 zum fünften Mal hintereinander aus dem Ziehungstrichter (zuletzt kam 2014 eine Zahl fünfmal in Folge), und dann kombinierte sie sie mit der 7 und der 9 auch noch zu einem Zahlen-Drilling. Das war wohl zu viel, denn es gab erneut keinen Sechser, und damit geht es am kommenden Mittwoch um rund 2,4 Millionen Euro.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils rund 67.700 Euro. Ein Gewinner kommt aus Kärnten, einer aus der Steiermark. Beide waren per Quicktipp erfolgreich, und beide scheiterten an der Zahl 9 und damit an oben erwähnten Zahlen-Drilling.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag zwei Sechser. Ein Salzburger und ein Wiener kamen jeweils per Quicktipp zu den „sechs Richtigen“ und gewannen je rund 149.000 Euro. In der nächsten Runde werden für den LottoPlus Sechser rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker geht es in der nächsten Runde um einen Jackpot, da es am Sonntag keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl gab. Somit geht es in der nächsten Runde beim Joker um rund 350.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. Dezember 2019

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.653.727,37 – 2,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 67.675,10 128 Fünfer zu je EUR 1.153,50 258 Vierer+ZZ zu je EUR 171,60 5.520 Vierer zu je EUR 44,50 6.935 Dreier+ZZ zu je EUR 15,90 89.803 Dreier zu je EUR 4,90 251.783 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 07 08 09 22 25 37 Zusatzzahl: 23

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. Dezember 2019

2 Sechser zu je EUR 148.855,60 47 Fünfer zu je EUR 1.483,70 2.597 Vierer zu je EUR 23,90 44.923 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 01 14 21 36 43 44

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. Dezember 2019

JP Joker, im Topf bleiben EUR 235.568,01 – 350.000 Euro warten 16 mal EUR 8.800,00 126 mal EUR 880,00 1.128 mal EUR 88,00 11.544 mal EUR 8,00 116.307 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 5 1 7 8 5

