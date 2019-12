Weihnachtsfeiertage in ORF III: Musikhighlights wie „Mei liabste Weihnachtsweis“ und „Christmas in Vienna 2019“

Außerdem: Rosegger-Tag, Kabarett und Filmhighlights

Wien (OTS) - Mit zahlreichen TV-Höhepunkten wünscht ORF III Kultur und Information an den Weihnachtsfeiertagen ein frohes Fest! So darf sich das Publikum am Heiligen Abend, dem 24. Dezember 2019, u. a. auf musikalische Highlights wie „Christmas in Vienna 2019“ oder Winter-und Weihnachtslieder, präsentiert von Udo Jürgens, freuen. Humorvoll wird es u. a. mit Heinz Mareceks „Ein Fest des Lachens“ und mit Michael Niavarani und Andreas Vitásek in „Schöne Bescherung“. Am Christtag, dem 25. Dezember, sind alle 26 Folgen der Kultverfilmung von Roseggers „Waldheimat“ zu sehen, ehe Publikumsliebling Franz Posch im Hauptabend in „Mei liabste Weihnachtsweis“ traditionelle Klänge aus Tirol präsentiert. Am Stephanitag, dem 26. Dezember, zeigt ORF III im Hauptabend das zweiteilige TV-Biopic „Dr. Hope – Eine Frau gibt nicht auf“ mit Heike Makatsch.

Dienstag, 24. Dezember

Die Bedeutung des Heiligen Abends ergründet um 8.45 Uhr „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“, ehe „ORF III Spezial zu Weihnachten“ ab 11.05 Uhr die Spielfilmklassiker „Mein Opa und die 13 Stühle“ (11.05 Uhr) und „Ein Herz wird wieder jung“ (12.35 Uhr) mit Otto Schenk sowie „Das ewige Lied“ (14.05 Uhr) mit Tobias Moretti und Heino Ferch zeigt.

Danach geht es weiter mit weihnachtlichen Klassikhighlights – so steht um 16.25 Uhr „Weihnachten mit den Wiener Sängerknaben“ auf dem Programm. Ab 17.45 Uhr präsentiert ORF III „Unsere schönsten Weihnachtslieder“ aus dem feierlich geschmückten Wiener Konzerthaus, wo Angelika Kirchschlager, Natalia Ushakova, Piotr Beczała und Günter Haumer – begleitet vom ORF Radio-Symphonieorchester Wien und den besten österreichischen Chören – Weihnachtsklassiker zum Besten geben. Aus dem Konzerthaus kommt anschließend auch das traditionelle Adventkonzert „Christmas in Vienna 2019“ (18.45 Uhr) mit noch mehr klassischen Weihnachtsliedern und populärer Weihnachtsmusik aus aller Welt – diesmal u. a. mit Beate Ritter, Marianne Crebassa, Michael Schade, Bo Skovhus, den Wiener Sängerknaben und der Wiener Singakademie, begleitet vom ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Sascha Goetzel.

Im Hauptabend zeigt „Erlebnis Bühne“ die 2003 aufgezeichnete Musiksendung „Es werde Licht – Meine Winter- und Weihnachtslieder“ mit Udo Jürgens. Neben beliebten Weihnachtstiteln wie „Leise rieselt der Schnee“ und „Süßer die Glocken nie klingen“ präsentierte der Entertainer seinem Publikum acht weihnachtliche Eigenkompositionen. Danach feiert Heinz Marecek „Ein Fest des Lachens – Weihnachten einmal anders“ (21.05 Uhr). In der Aufzeichnung aus der Burg Perchtoldsdorf 2017 zeigt der Schauspieler und Kabarettist, wie man sich Weihnachten stressfrei auf lustig-ironische Weise nähern kann und nimmt dabei so manchen Weihnachtsmechanismus wie den vorprogrammierten Kaufrausch aufs Korn.

Zum Abschluss sorgen die Publikumslieblinge Michael Niavarani und Andreas Vitásek für eine „Schöne Bescherung“ (22.35 Uhr). In der Inszenierung aus den Wiener Kammerspielen 2007 stolpern die etwas kauzigen Ordnungshüter zur Weihnachtszeit beim Versuch, unangenehme Situationen möglichst freundlich und menschlich zu lösen, von einem Fettnäpfchen ins andere.

Mittwoch, 25. Dezember

Am Christtag beantwortet „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ um 8.35 Uhr u. a. die Frage, wieso es im deutschen Sprachraum üblich ist, bereits am Abend des 24. Dezembers Weihnachten und somit die Geburt des Christuskindes zu feiern. Danach wird der Programmtag zum Rosegger-Tag: ORF III zeigt ab 8.50 Uhr alle 26 Folgen der in den 1980er Jahren entstandenen Rosegger-TV-Serie „Waldheimat“ über die Kindheits- und Jugenderinnerungen des Waldbauernbuben Peter.

Im Hauptabend ertönen in „Mei liabste Weihnachtsweis“ (20.15 Uhr) mit Publikumsliebling Franz Posch traditionelle Klänge aus Tirol. Das ORF-Landesstudio Tirol lässt u. a. die Innbrüggler, die Vielsaitigen, das Gassl Quartett und die Telfer Klarinettenmusig zur stimmungsvollen Musikwunschsendung antanzen. Gemeinsam verbreiten sie mit regionalen traditionellen Klängen Tiroler Weihnachtsflair. Danach geht es in einem „ORF III Spezial zu Weihnachten“ mit der Dokumentation „Peter Rosegger: Mit Birkenstock und Feder“ (21.50 Uhr) weiter. Unzählige Erzählungen hat der steirische Heimatdichter im Laufe seiner schriftstellerischen Tätigkeit verfasst. Viele davon spiegeln das Leben in der „Waldheimat“ wider. Jenem Teil in der Steiermark, in dem Rosegger geboren wurde und mit dem er Zeit seines Lebens verbunden blieb. Der Film von Gabriela und Herbert Kafka spürt jene Orte auf, in denen seine Geschichten angesiedelt sind.

Der Christtag in ORF III klingt mit „Roseggers Waldheimat – Ein Jahr im Zauberwald“ (22.40 Uhr) aus. Klaus T. Steindls Dokumentation besucht die Heimat des steirischen Dichters, die auch vielen Wildtieren ein Zuhause bietet.

Donnerstag, 26. Dezember

Wieso man am Stephanitag des Märtyrertods des heiligen Stephanus gedenkt, erfährt man um 8.45 Uhr in „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“. Ab 12.25 Uhr zeigt „Der Österreichische Film“ fünf Klassiker: Den Anfang machen zwei Filme mit Peter Alexander – „So ein Millionär hat’s schwer“ (12.25 Uhr) und „Charleys Tante“ (14.00 Uhr). Paul Hörbiger und Peter Kraus sind in „Die große Kür“ (15.25 Uhr) zu sehen, ehe Peter Alexander mit zwei Graf-Bobby-Filmen auf den Plan tritt: „Die Abenteuer des Grafen Bobby“ (17.05 Uhr) und „Das süße Leben des Grafen Bobby“ (18.40 Uhr).

Im Hauptabend präsentiert „ORF III Spezial zu Weihnachten“ das zweiteilige, 2009 entstandene TV-Biopic „Dr. Hope – Eine Frau gibt nicht auf“ über die revolutionäre Medizinerin Hope Bridges Adams. Der erste Film (20.15 Uhr) setzt im Jahr 1872 ein – eine Zeit, in der Frauen noch viele Berufsstände verschlossen waren. „Frauen pflegen, Männer heilen“, bekommt Hope Bridges Adams (Heike Makatsch) von Ludwig von Arnstetten (August Zirner), ihrem Widersacher, zu hören, als sie bei ihm an der Leipziger Universität vorspricht und bittet, das medizinische Staatsexamen ablegen zu dürfen. Mit ihrem ersten Ehemann Otto Walther (Justus von Dohnányi) eröffnet die Gynäkologin zunächst eine Gemeinschaftspraxis in Frankfurt am Main, später, nach einer Tuberkuloseerkrankung, gründet sie im Schwarzwald ein Lungensanatorium und verliebt sich dort in ihren zweiten Ehemann, den kämpferischen Sozialdemokraten Carl Lehmann (Martin Feifel), dem sie nach München folgt, um dort gemeinsam mit ihm zu ordinieren. Um 21.50 Uhr folgt Teil zwei der Produktion.

