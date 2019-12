Toto: Vierfachjackpot – 40.000 Euro warten

Solo-Zwölfer nach Dreifachjackpot mit 17.100 Euro in Wien

Wien (OTS) - Es gab in der Toto Runde 51B abermals keinen Dreizehner, der Dreifachjackpot hielt also allen Angriffen stand und entwickelte sich zum Vierfachjackpot weiter. Damit geht es in der nächsten Runde um etwa 40.000 Euro.

Beim Zwölfer ging es ebenfalls um einen Dreifachjackpot, und der wurde von einem Spielteilnehmer geknackt. Ein Wiener kam per Quicktipp zum Erfolg und erhält mehr als 17.100 Euro. Der Computer irrte lediglich bei Spiel 1, traute also Borussia Mönchengladbach kein Unentschieden bei Hertha BSC Berlin zu.

Auch in der Torwette wird der Jackpot im ersten Rang fortgeschrieben. Für fünf richtige Ergebnisse warten bereits mehr als 100.000 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 52A ist am Donnerstag um 15:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 51B

4fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 31.698,56 – 40.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 17.117,20 3 Elfer zu je EUR 394,60 34 Zehner zu je EUR 69,60 175 5er Bonus zu je EUR 5,60

Der richtige Tipp: X 1 1 2 1 / X 1 2 2 2 2 2 1 1 X 2 X 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 100.967,52 Torwette 2. Rang: 7 zu je EUR 390,60 Torwette 3. Rang: 123 zu je EUR 14,50 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 128.519,49

Torwette-Resultate: 0:0 1:0 2:1 0:2 1:0

