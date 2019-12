Stefanie Reinsperger ist „Maria Theresia“

Fortsetzung von Robert Dornhelms internationalem ORF-TV-Event am 27. und 28. Dezember in ORF 2

Wien (OTS) - Nach dem Publikumserfolg von „Vienna Blood – Die letzte Séance“ mit bis zu 700.000 Zuseherinnen und Zusehern (ORF-2-Premiere:

20. Dezember) präsentiert ORF 2 am Freitag und Samstag, dem 27. und 28. Dezember 2019, jeweils um 20.15 Uhr Robert Dornhelms nächstes opulentes TV-Highlight – die Fortsetzung des erfolgreichen, internationalen und aufwendig produzierten Historien-Melodrams „Maria Theresia“. Ex-Buhlschaft Stefanie Reinsperger verkörpert diesmal die bedeutende Herrscherin. Der starbesetzte ORF-Event erzählt in zweimal 100 Minuten von der Zeit nach 1740 und den Schwierigkeiten, sich im Krieg als Staatsoberhaupt zu bewähren, und vom großen Preis, den es dabei persönlich zu zahlen gilt.

Stefanie Reinsperger: „Die Person hinter dem Phänomen“

Stefanie Reinsperger, die zuletzt im zweiten Salzburger ORF-Landkrimi „Das dunkle Paradies“ ermittelt hat, ist nun als Maria Theresia zu sehen. „Ich möchte die Person hinter dem Phänomen zeigen. Maria Theresia war und ist eine riesige Projektionsfläche, und mich als Schauspielerin interessiert, an den Menschen mit seinem Innenleben heranzukommen, das Außen zu verlassen und sich ganz tief rein zu graben.“

Topbesetzter internationaler Cast

In weiteren Rollen standen u. a. auch für den dritten und vierten Teil Vojtěch Kotek, Anna Posch, Zuzana Stivínová, Zuzana Mauréry sowie Johannes Krisch, Dominik Warta und Bořek Joura vor der Kamera. Gedreht wurden die beiden Filme im Frühjahr/Sommer 2019 erneut mit einem topbesetzten, internationalen Cast und in der jeweiligen Muttersprache. Die Dreharbeiten zu diesem zweiteiligen, aufwendig produzierten Historien-Melodram gingen in Tschechien (u. a. in Prag und Brünn) und Wien über die Bühne. Dem Oscar-nominierten Starregisseur Robert Dornhelm stand mit u. a. Drehbuchautorin Miroslava Zlatníková und den Produzenten von MR-Film sowie Beta Film ein bewährtes Team zur Seite. Mit „Maria Theresia“ (Teile 3 & 4) wurde außerdem die erfolgreiche Zusammenarbeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus Österreich, Tschechien und der Slowakei fortgesetzt. „Maria Theresia“ (Teile 3 & 4) ist eine Koproduktion von MR-Film, Maya Production und Beta Film mit ORF, Česká televize, Slovak RTVS und ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE.

