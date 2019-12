„Was gibt es Neues? – Highlights 2019“ am 27. Dezember in ORF 1

Das Witzigste des Jahres aus der beliebten ORF-Ratecomedy

Wien (OTS) - „Warum wurden in Chile Hühnern Stöcke auf ihre Hinterteile montiert?“ – das war eine der witzigsten Fragen des Jahres, gestellt im April. Oliver Baier zeigt in „Was gibt es Neues? – Highlights 2019“ am Freitag, dem 27. Dezember 2019, um 22.15 Uhr in ORF 1 noch einmal einige der lustigsten Fragen und Antworten des Jahres. Ein Wiedersehen gibt es dabei mit Stammgästen der beliebten ORF-Ratecomedy wie Viktor Gernot, Michael Niavarani, Ulrike Beimpold, Katharina Straßer, Clemens Maria Schreiner und vielen mehr.

Mehr Jahresrückblicke in ORF 1 und ORF 2 mit „Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick“, „Studio 2“ und „Seitenblicke“

Viel zu lachen gibt es auch, wenn am Montag, dem 30. Dezember 2019, um 20.15 Uhr „Schluss mit Lustig – Der satirische Jahresrückblick“ auf dem Programm von ORF 1 steht. Gerald Fleischhacker präsentiert einen pointierten Rückblick auf das ablaufende Jahr. Dabei werden markante Ereignisse von den Kapazundern heimischer Kleinkunst aufs Korn genommen: Klaus Eckel, Aida Loos, Alex Kristan, Nadja Maleh, Gery Seidl und Andreas Vitásek werden parodieren und kommentieren.

In „Studio 2“ blicken am Montag, dem 23. Dezember, um 17.30 Uhr Society-Expertin Marion Nachtwey und ORF-Sport-Moderatorin Kristina Inhof auf die Society- bzw. Sport-Highlights 2019 zurück. Außerdem präsentiert „Studio 2“ die besten Pointen der Kabarettistinnen und Kabarettisten des Jahres 2019 und eine Zusammenfassung der Sendungshighlights.

Von den „Menschen des Jahres“ über die „Feste des Jahres“ bis zu den „Abschieden von Menschen, die 2019 von uns gegangen sind“: Die ORF-„Seitenblicke“ werfen von 26. bis 30. Dezember jeweils um 20.05 Uhr Rückblicke auf das vergangene Jahr. Außerdem lässt Christian Reichhold am 1. Jänner um 17.05 Uhr in „Jahresrückblick 2019 – Das war das ‚Seitenblicke‘-Jahr“ das vergangene Gesellschaftsjahr Revue passieren und bietet einen Ausblick auf Society-Events 2020.

