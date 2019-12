Silvester 2019 am Ballhausplatz leitet in das Jubiläumsjahr „25 Jahre Österreich in der EU“

Lichtinstallation am Bundeskanzleramt Lichtinstallation am Bundeskanzleramt

Wien (OTS) - Der 1. Jänner 2020 markiert den Beginn des Jubiläumsjahres zu 25 Jahren Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Das Bundeskanzleramt und die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich werden aus diesem Anlass die Besucherinnen und Besucher des Wiener Silvesterpfades europäisch ins neue Jahr begleiten.

Eine künstlerische Lichtprojektion wird am Silvesterabend ab Einbruch der Dunkelheit die Fassade des Bundeskanzleramtes am Wiener Ballhausplatz schmücken. Um Punkt Mitternacht werden die Melodien des Donauwalzers und der Europahymne erklingen – letztere als eine Referenz nicht nur an das 25-jährige Jubiläum des österreichischen EU-Beitrittes, sondern auch an den Komponisten Ludwig van Beethoven, dessen 250. Geburtstag im kommenden Jahr gefeiert wird.

Die Fassaden des Curhauses am Stephansplatz sowie des Café Landtmann beim Burgtheater werden ebenfalls mit Lichtinstallationen anlässlich „25 Jahre Österreich in der EU“ erstrahlen.

Termine für Medien

Dienstag, 31. Dezember 2019

16.00 Uhr

Start der Lichtinstallation auf dem Bundeskanzleramt





Mittwoch, 1. Jänner 2020

0.00 Uhr

Lichtfeuerwerk, Donauwalzer und Europahymne auf dem Ballhausplatz





Hintergrundinformation



Das Jubiläum „25 Jahre Österreich in der EU“ wird 2020 einer der Kommunikationsschwerpunkte des Bundeskanzleramtes, der Teams der europäischen Institutionen in Österreich und weiterer öffentlicher Institutionen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene sein. Das Bundeskanzleramt hat daher ein eigenes Logo entwickelt, das eine gestalterische Klammer über die geplanten Aktivitäten hinweg bilden soll (siehe Beilage; frei für Berichterstattung). Das offizielle Hashtag für Aktivitäten in den Sozialen Medien lautet #at25eu. Die Website www.at25.eu wird ab 1. Jänner 2020 laufend aktualisierte Informationen zum Themenschwerpunkt „25 Jahre Österreich in der EU“ bieten.

