ORF SPORT + mit den Highlights von der Showtanz-WM der Professionals und vom Dance Cup 2019

Am 24., 25. und 26. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 24. Dezember 2019, in ORF SPORT + sind das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr sowie die Höhepunkte von der Showtanz-WM Professionals Standard 2019 um 19.30 Uhr, vom Herren-Riesenslalom in Alta Badia um 20.00 Uhr und vom Herren-Parallel-Riesenslalom in Alta Badia um 21.30 Uhr.

Die Höhepunkte vom Herren-Super-G in Gröden um 19.00 Uhr, von der WM in den 10 Tänzen um 20.00 Uhr, vom Dance Cup 2019 um 21.00 Uhr und vom Weltcup der Skispringer in Engelberg um 22.00 Uhr sind die Programmhighlights am Mittwoch, dem 25. Dezember.

Am Donnerstag, dem 26. Dezember, sind die Höhepunkte vom Weltcup der Skispringer in Engelberg um 19.00 Uhr und von der Leichtathletik-WM Doha 2019 um 20.00 Uhr die Programmhighlights.

Am 15. Dezember fand erstmals die WDC-Weltmeisterschaft im Profi-Standard-Showtanz in Wien statt. Die besten professionellen Paare trafen einander, um den prestigeträchtigsten Titel in dieser Kategorie der Turniertänze zu erkämpfen.

In Perchtoldsdorf ging der Dance Cup über die Bühne. In der 1. Bundesliga der Lateinformationen setzte sich auch bei der zweiten Station Staatsmeister HSV Zwölfaxing durch. In der 1. Bundesliga der Standardformationen feierte der TSC Schwarz Gold den Sieg.

(Stand vom 23. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

