Alles für den guten Zweck

Advent Spendenaktion der Therme Loipersdorf bringt € 30.247,- für Licht ins Dunkel.

Loipersdorf bei Fürstenfeld (OTS) - Der Adventmarkt des Thermenresorts Loipersdorfs war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Neben Kunsthandwerk und bunten Accessoires wurde der Spendentopf wieder prall gefüllt.

Tu Gutes und sprich darüber. Wird gemacht! An sechs Wochenenden vor Weihnachten fand der Adventmarkt vor der Therme Loipersdorf zum 11. Mal statt. Es ist schon Tradition, dass in diesem eifrig für den Soforthilfefonds von „Licht ins Dunkel“ gesammelt wird. Wie in den Jahren davor setzt sich die Gesamtsumme aus einer betriebsübergreifenden Kooperation zusammen. Während der 5-wöchigen Spendenzeit konnte an allen Ecken in und um die Therme Gutes getan werden.

Gemeinschaftliche Spendenaktion

Neben den Einnahmen der Glühweinhütte, die von den MitarbeiterInnen des Thermenresorts ehrenamtlich betrieben wurde und die auch selber Weihnachtskekse gebacken haben, spendeten auch die 5 Thermenhotels Hotel Vier Jahreszeiten, Hotel Leitner, Hotel Stoiser, Hotel Kowald und Hotel Das Sonnreich 1,- Euro pro Nächtigungsgast. Die Therme selbst legte noch einen weiteren Euro pro Thermengast auf die Gesamtsumme und veranstaltete zudem ein Gewinnspiel bei dem man ein von Promis signiertes „AUDI-Bobby Car“ gewinnen konnte. Der Tourismusverband Loipersdorf unterstützte die Spendenaktion zusätzlich und so konnte die stattliche Endsumme erreicht werden.

Das Geld bleibt in der Region

Das gesammelte Geld kommt über den „Licht ins Dunkel“-Soforthilfefonds rasch und unbürokratisch Familien aus der Region zu Gute. „Wir versuchen das ganze Jahr über soziale Projekte zu unterstützen, in der Weihnachtszeit jedoch, ist die Spendenfreude mit Abstand am Größten“, meint Philip Borckenstein-Quirini Geschäftsführer des Thermenresorts Loipersdorf. „Wir danken allen Besucherinnen und Besuchern des Adventmarktes und unseren Kooperationspartnern für die gelungene Spendenaktion.“

