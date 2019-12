Rund 70.000 Besucher im ersten Jahr der neuen Landesgalerie NÖ

LH Mikl-Leitner: Mit dem Kunst- und Architekturjuwel gewinnt unser Kulturland über die Grenzen hinaus nachhaltig an Strahlkraft

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Ende Mai eröffnete Landesgalerie Niederösterreich kann auf einen erfolgreichen Start zurückblicken. „Die Zahlen und Fakten belegen es: Die Landesgalerie Niederösterreich ist ein Kunst- und Architekturjuwel. Sie steht für ein modernes, internationales Niederösterreich, dem ein wichtiger Anteil am europäischen Kunstgeschehen zukommt. Mit der Landesgalerie Niederösterreich gewinnt unser Kulturland über die Grenzen hinaus nachhaltig an Strahlkraft. Die Landesgalerie Niederösterreich ist ein inspirierender Begegnungsort für Gäste von Nah und Fern“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Am zweitägigen Grand Opening vom 25. bis zum 26. Mai nahmen über 10.000 Besucherinnen und Besucher teil. Als eine von fünf hochkarätigen Ausstellungen wurde eine eindrucksvolle Personale von Renate Bertlmann gezeigt, die 2019 auch als erste Frau in der Geschichte den österreichischen Pavillon bei der Biennale in Venedig mit einer Einzelpräsentation bespielte.

Insgesamt sieben Ausstellungen wurden seit Mai eröffnet, die um drei zentrale Themen kreisten: die Landschaft als Natur- und Kulturraum, den Menschen und das Sammeln. Rund 70.000 Besucherinnen und Besucher haben bis Dezember 2019 die Landesgalerie und ihre Schätze, die aus dem reichen Fundus der Landessammlungen Niederösterreich und privaten Sammlungen stammen, bewundern können. Nicht nur diese erfreulichen Besucherzahlen, sondern auch die positive Resonanz in Fachkreisen und Medien mit über 1.500 Nennungen sprechen für den Erfolg der Landesgalerie Niederösterreich. Der prägnante und ausdrucksstarke Neubau der Vorarlberger Architekten Bernhard und Stefan Marte wurde bereits mit zwei Architekturpreisen prämiert: mit dem Iconic Award für innovative Architektur und dem German Design Award für Excellent Architecture.

Durch das Projekt ABENTEUER MUSEUM! konnten alle Kindergartengruppen und Schulklassen in Niederösterreich nicht nur die Landesgalerie, sondern auch weitere Häuser der Kunstmeile Krems, nämlich die Kunsthalle Krems, das Karikaturmuseum Krems und das Forum Frohner, kostenfrei besuchen. Somit stand den Kindern und Jugendlichen eine spannende Entdeckungsreise in Kunst und Architektur offen.

