Plätze 1 und 3 beim „TELEIOS-Preis 2019“ für die NÖ Pflege- und Betreuungszentren Wilhelmsburg und Amstetten

LR Teschl-Hofmeister: „Tolle Bestätigung und Anerkennung für die Innovation der Pflege und Betreuung in Niederösterreich“

St. Pölten (OTS/NLK) - „Der TELEIOS-Preis der Lebenswelt Heim, dem Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs, ist österreichweit der wichtigste Preis in der stationären Altenpflege und umso mehr freue ich mich über die hervorragende Platzierung der beiden NÖ Pflege- und Betreuungszentren Wilhelmsburg und Amstetten mit ihren Projekten heuer“, gratulierte Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Die Preise für das Bundesland Niederösterreich seien auch „eine tolle Bestätigung und wichtige Anerkennung für die Innovation in der Pflege und Betreuung in Niederösterreich“, freut sich die Landesrätin.

Das NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Wilhelmsburg errang mit seinem Projekt „Sprechen wir über Gewalt – Gewaltpräventionsprojekt im NÖ PBZ Wilhelmsburg“ den Top-Platz 1 unter allen eingereichten Projekten in der Kategorie „Führung“. Die Jury überzeugte „die Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Führungsebene heraus. Gewalt ist ein strukturelles Problem, sich damit präventiv auseinanderzusetzen, eine wesentliche Aufgabe der Führung im Sinne der Menschenrechte und der OPCAT“.

Platz 3, ebenfalls in der Kategorie „Führung“, ging an das NÖ Pflege-und Betreuungszentrum Amstetten. Mit dem ausgezeichneten Projekt unter dem Titel „Mit aktiver Öffentlichkeitsarbeit in den Schulen dem Pflegekräftemangel entgegenwirken“ will man Jugendlichen in Form von Schnuppertagen das Berufsfeld Pflege näherbringen. Ein strukturiertes Projekt, mit dem jungen Menschen die Möglichkeit geboten wird sich über den Pflegeberuf umfassend zu informieren und Einblick in die Praxis zu bekommen.

Der TELEIOS 2019, der Preis für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit in der österreichischen Altenpflege, wurde am 28. November in Wien vergeben. Er wird alle zwei Jahre von der Lebenswelt Heim, dem Bundesverband der Österreichischen Alten- und Pflegeheime, ausgeschrieben und zeichnet herausragende Projekte und Neuerungen in der Altenarbeit in drei Kategorien aus – Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führung. Insgesamt waren 45 Projekte aus ganz Österreich für den Preis nominiert.

