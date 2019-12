M.A.N.D.U. steht nicht nur für starke Muskeln, sondern auch für ein karikatives Herz

Linz (OTS) - M.A.N.D.U., das innovative EMS-Workout (elektrische Muskelstimulation) in nur 15 Minuten einmal die Woche, kräftigt das ganze Jahr über alle 656 Muskeln und sorgt für einen aktiven und fitteren Alltag. M.A.N.D.U. unterstützt aber auch jene, die nicht so stark und fit unterwegs sind, und hilft damit jenen, denen es nicht so gut geht.

Daher ist bei M.A.N.D.U. Weihnachten jene Zeit, an denen die Westen für das EMS-Training aus- und die karikativen Spendierhosen angezogen werden. Zwei Aktionen von M.A.N.D.U.-Franchisenehmern haben sich heuer besonders hervorgetan.

Ein Geldfrosch für strahlende Kinderaugen

Die beiden ehemaligen Fußballprofis und Brüder Dominik und Oliver Stadlbauer vom M.A.N.D.U.-Store Leonding haben sich dieses Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mit einem Geldfrosch sammelten sie in ihrem Store Spenden für eine karikative Aktion – sie entschieden sich für die Kinderstation der Onkologie der Barmherzigen Schwestern, wo sie den Kindern von den Spenden erworbene Geschenke mitnahmen.

Der „Weihnachts-Grinch“ mit dem guten Herz

Peter Gröbin aus Graz Seiersberg und Graz Mitte hat sich für dieses Jahr eine „Weihnachtspendenaktion mit Herz“ überlegt. Gemeinsam mit seinen M.A.N.D.U.-Kunden unterstützt er dieses Jahr das SOS Kinderdorf mit einer Spende. Bei jedem Kauf eines Aloe Lips Pflegestift um 5 Euro wurde 1 Euro gespendet. Man kann sich also die kleinste Apotheke der Welt für nur 5 Euro holen und 20 Prozent gehen an das SOS Kinderdorf. „Als eigentlicher ‚Weihnachts-Grinch‘ möchte ich mich nicht mit der Suche nach Weihnachtsgeschenken für Menschen stressen, die schon so gut wie alles haben“, sagt Gröbin. Durch eine Initiative seiner Businesspartnerin und deren persönliche Verbindung mit dem SOS Kinderdorf ist Gröbin auf die Idee mit der Aktion gekommen. Wieviel Spenden bereits zustande gekommen sind, verrät Gröbin noch nicht: „Die Aktion läuft ja noch. Der Sinn der Sache wird aber auf jeden Fall erreicht: Jenen zu helfen, denen es nicht so gut geht.“

Ohne Umsetzung bleiben karikative Aktionen geträumt

Die Aktionen der M.A.N.D.U.-Franchisenehmer freuen natürlich auch den Franchisegeber Philipp Kaufmann: „Mein Lebensmotto lautet ‚Visionen ohne Umsetzung bleiben geträumt‘. Genauso verhält es sich auch mit karikativen Aktionen in der Weihnachtszeit: Ohne Umsetzung bleiben sie geträumt. Mich freut es daher außerordentlich, dass mein Motto als Franchisegeber in der M.A.N.D.U.-Welt von den Franchisepartnern so aufgenommen wird und etwa das SOS Kinderdorf und die Barmherzigen Schwestern mit karikativen Aktionen unterstützt werden. In der Weihnachtszeit hilft jede noch so kleine Spende.“

Ganz ähnlich sieht das auch M.A.N.D.U.-Geschäftsführer Mario Heurix: „Genauso wie M.A.N.D.U. seinen Kunden unter die Arme greift, um fitter zu werden, wollen wir gemeinsam mit unseren Franchisenehmern mit einer kleinen Aufmerksamkeit denjenigen unter die Arme greifen, die Unterstützung brauchen. Wir sind daher stolz auf unsere Franchisenehmer, die sich sozial und karikativ engagieren.“

