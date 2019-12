Marktamt informiert: Silvester- und Neujahrsmärkte in Wien

Hier gibt’s noch Punsch nach Weihnachten

Wien (OTS) - Ab 25. Dezember werden die ersten Silvestermärkte mit rund 400 Ständen in Wien ihre Pforten öffnen. Auf diesen Märkten werden vorwiegend Punsch, Glühwein, Zuckerwatte und diverse Glücksbringer, wie Rauchfangkehrer und Hufeisen, angeboten.

Folgende Silvestermärkte werden in Wien abgehalten:

Silvester am Rathausplatz als Vorbote vom Silvesterpfad am 31.12

Silvestermarkt in der Mahlerstraße, ab 25.12.

Silvesterdorf auf dem Maria Theresien Platz ab 27.12.

K. u. k. Neujahrsmarkt am Michaelerplatz ab 27.12.

Wintermarkt im Prater seit 16.11.

Silvesterdorf Schloss Belvedere ab 27.12.

Neujahrsmarkt auf der Mariahilfer Straße ab 27.12.

Neujahrsmarkt in der Fußgängerzone Favoriten ab 27.12.

Neujahrsmarkt am Columbusplatz ab 27.12.

Neujahrsmarkt Schloss Schönbrunn ab 27.12.

Neujahrsmarkt am Franz-Jonas-Platz ab 27.12.

Im Vorfeld der Silvestermärkte ist die Magistratsabteilung 59 sehr gefordert. Bei diesen Märkten handelt es sich größtenteils um sogenannte "Anlassmärkte", die erst nach Verhandlungen durch die MA 59 genehmigt werden. Ein "Anlassmarkt" muss zumindest aus zehn Ständen bestehen, maximal ein Drittel der Stände darf für die Gastronomie verwendet werden.

Außerdem ist das Marktamt für die Lebensmittelsicherheit zuständig. Jedes Jahr werden sämtliche Lebensmittel- und Gastronomiestände auf die Einhaltung der Lebensmittelhygiene kontrolliert, außerdem werden Lebensmittelproben gezogen. Einem Besuch bei einem Wiener Silvestermarkt steht somit nichts im Wege.

Von 27. bis 31. Dezember haben außerdem die Neujahrsmarktstände in Wien wieder geöffnet. Täglich von 6 bis teilweise 24 Uhr können an 225 verschiedenen Örtlichkeiten, welche in der Marktordnung zu finden sind, in Wien Glücksbringer sowie Bedarf für Silvesterfeiern erworben werden.

Nähere Informationen gibt es bei der Lebensmittel-Hotline der MA 59 unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090. Die Hotline ist Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, Samstag zwischen 9 und 17 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hengl

Magistratsabteilung 59

Telefon: 01 4000 59255

E-Mail: alexander.hengl @ wien.gv.at

www.marktamt.wien.at