Schindler: Gold Partner von Licht ins Dunkel

Schindler setzt 2019 durch die Unterstützung von "Licht ins Dunkel" ein Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Wien (OTS) - Mit einem Bekanntheitsgrad von "98% genießt die ORF-Aktion das ungebrochene Vertrauen der Österreicherinnen und Österreicher". Seit 46 Jahren lässt "Licht ins Dunkel" die Gesellschaft zusammenrücken und wirkt durch unbürokratische, rasche und transparente Hilfe. "Licht ins Dunkel" schaut dorthin, wo sonst niemand hinsieht und hilft Menschen mit Beeinträchtigungen und in sozialen Notlagen. Schindler Österreich ist heuer zum ersten Mal stolzer Gold-Partner dieser Aktion. Getreu dem Motto „wir helfen“, möchte auch die Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH helfen. Mit dieser Spende will der weltweit führende Hersteller von Aufzügen und Fahrtreppen einen Beitrag leisten, um die Not in Österreich ein wenig zu lindern!“

