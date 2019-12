Wiens Bürgermeister Ludwig beim Weihnachtsfest im Sozialmarkt Frömmlgasse

Wien (OTS/RK) - Bunt verpackte Geschenke, funkelnde Kinderaugen, Freude am Festtag: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig stellt sich auch dieses Jahr am 24. Dezember in den Dienst der guten Sache und unterstützt Weihnachtsmann und Christkind beim Weihnachtsfest im Sozialmarkt in der Frömmlgasse in Floridsdorf. An Heiligabend ermöglicht der ASBÖ Arbeiter-Samariter-Bund Floridsdorf-Donaustadt gemeinsam mit dem Stadtchef auch jenen Wiener Kinder eine schöne Bescherung, deren Familien mit geringen finanziellen Mittel auskommen müssen und sich sonst keine Geschenke leisten können.

Das Weihnachtsfest des ASBÖ Floridsdorf-Donaustadt findet Dienstag, am 24.12., um 9 Uhr im Sozialmarkt in der Frömmlgasse 31 in Floridsdorf statt.

„Weihnachten ist ein Fest der Familie und gerade auch für Kinder von großer Bedeutung. Gleichzeitig ist es auch in der Weihnachtszeit ganz besonders wichtig, an jene Mitmenschen zu denken, die es im Leben schwer haben“, sagt Ludwig. „Mein besonderer Dank gilt den viele Wienerinnen und Wiener die - das ganze Jahr über - ihr großes Herz zeigen und Geld, Sachspenden, aber auch ihre Zeit und Arbeitskraft zur Verfügung stellen.“ Ebenso würdigte der Bürgermeister den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Samariterbundes: „Sie betreuen die Sozialmärkte mit großem Engagement und viel Herz – das spürt man bei jedem Besuch.“

Der Sozialmarkt des ASBÖ Arbeiter-Samariter-Bund Floridsdorf-Donaustadt in der Frömmlgasse ist einer von insgesamt fünf Sozialmärkten die vom ASBÖ betreut werden. In den Samariterbund-Sozialmärkten können Menschen mit einem geringen Einkommen Dinge des täglichen Bedarfs günstiger, teilweise zu einem Drittel der normalen Handelspreise, einkaufen. Außerdem bieten die Märkte Platz für gemeinsame Aktivitäten und Austausch. Unterstützt werden die Sozialmärkte durch Waren- und Geldspenden.

Neben dem Markt in der Frömmlgasse 31 in Floridsdorf betreibt der ASBÖ weitere Märkte in Favoriten in der Gellertgasse 42-48, in Meidling in der Böckhgasse 2-4, in Rudolfsheim-Fünfhaus in der Pillergasse 20 und Donaustadt in der Wagramer Straße 94.

Fotos in Kürze unter www.wien.gv.at/prese/bilder abrufbar. (Schluss) red



Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse