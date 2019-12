Frauenstadträtin Kathrin Gaal: Frauennotruf bietet an allen Feiertagen rund um die Uhr Hilfe

„Weihnachten schützt nicht vor Angst“: Unterstützung bei Gewalt erhalten betroffene Frauen beim 24-Stunden Frauennotruf und in den Wiener Frauenhäusern

Wien (OTS) - Besinnliche und harmonische Weihnachtsfeiertage wünschen sich wohl alle. Oft sieht die Wirklichkeit leider anders aus. Gerade in der stillsten Zeit des Jahres bricht häufig Streit aus. Wenn die Situation eskaliert und Frauen von Gewalt betroffen sind, bietet die Stadt Wien rasch Hilfe an.

„Es ist wichtig, Frauen in einer Notsituation möglichst schnell helfen zu können. Wer Hilfe und Schutz vor Gewalt braucht, hat in unserer Stadt ein Auffangnetz. Auch an den Feiertagen helfen die Nummern gegen Gewalt rasch und unbürokratisch. Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien und der Frauenhaus-Notruf bieten Unterstützung und sind für Betroffene da“, so Frauenstadträtin Kathrin Gaal.

„Weihnachten schützt nicht vor Angst“: 24-Stunden Frauennotruf ist unter 01/71719 rund um die Uhr besetzt

Mit dem Sujet „Weihnachten schützt nicht vor Angst“ auf City Lights macht die Stadt Wien auf den Frauennotruf und weitere Notrufnummern der Stadt aufmerksam.

Sie sind in einer Gewalt- oder Notsituation? Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien ist unter 01/71719 rund um die Uhr erreichbar, E-Mail-Beratung gibt es unter frauennotruf @ wien.at. Weitere Informationen unter www.frauennotruf.wien.at. Expertinnen sind rund um die Uhr für Sie da und beraten vertraulich, kostenlos und auf Wunsch anonym.

Derzeit bieten die Wiener Frauenhäuser an vier Standorten 175 Plätze für Frauen und Kinder. Unter der Nummer des Frauenhaus-Notrufs 05 77 22 bekommen Frauen, die von Gewalt betroffen sind, rund um die Uhr Unterstützung in einem Wiener Frauenhaus.

Alle Notrufnummern der Stadt Wien finden Sie unter: mirhilft.wien.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin StRin Kathrin Gaal

Tel.: 0676/811881983

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at