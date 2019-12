Die „Seitenblicke“-Rückblicke auf das Gesellschaftsjahr 2019

Ab 26. Dezember in ORF 2

Wien (OTS) - Von den „Menschen des Jahres“ über die „Feste des Jahres“ bis zu den Abschieden von Menschen, die 2019 verstorben sind – auch heuer lassen die ORF-„Seitenblicke“ kurz vor dem Jahreswechsel die Höhepunkte des Gesellschaftsjahres Revue passieren. Vom 26. bis 30. Dezember 2019 steht in jeder Ausgabe um 20.05 Uhr in ORF 2 ein Rückblick auf dem Programm.

Christian Reichhold lässt am 1. Jänner um 17.05 Uhr in ORF 2 in „Jahresrückblick 2019 – Das war das Seitenblicke-Jahr“ ebenfalls das vergangene Gesellschaftsjahr Revue passieren und bietet einen kleinen Ausblick auf Society Events, die uns 2020 erwarten.

Die „Seitenblicke“-Rückblicke vom 26. bis 30. Dezember, 20.05 Uhr, ORF 2:

Donnerstag, 26. Dezember: Die Menschen des Jahres 2019, Teil 1

Freitag, 27. Dezember: Die Menschen des Jahres 2019, Teil 2

Samstag, 28. Dezember: Die Abschiede 2019

Sonntag, 29. Dezember: Die Feste des Jahres 2019, Teil 1

Montag, 30. Dezember: Die Feste des Jahres 2019, Teil 2

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at