Juwelierraub

Vorfallszeit: 20.12.2019, 17.05 Uhr Vorfallsort: 21. Brünner Straße 2-4

Wien (OTS) - Zwei unbekannte Männer betraten am 20.12.2019 gegen 17.05 Uhr ein Juweliergeschäft in der Brünner Straße 2-4. Unter Vorhalt einer schwarzen Waffe bedrohte einer der beiden unbekannten Männer den Inhaber und drängte ihn in den hinteren Bereich des Geschäftes. Da die Vitrinen verschlossen waren, forderte er die Schlüssel um diese zu öffnen. Der unbekannte Täter entnahm Bargeld sowie Schmuck in unbekannter Höhe. Während des gesamten Überfalls sicherte der zweite unbekannte Täter die Eingangstüre des Juweliergeschäftes. Im Anschluss flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung.

Einer der beiden Männer ist ca. 180-190 cm groß, 20-35 Jahre alt und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke, eine dunkle Jeans, eine schwarze Wollhaube und war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet.

Da auf Grund der Vorweihnachtszeit zum Tatzeitpunkt reger Fußgänger-bzw. Straßenverkehr herrschte ersucht die Wiener Polizei um mögliche Zeugen, die zum Tatzeitpunkt aber auch unmittelbar davor oder danach Wahrnehmungen gemacht haben, die zur Ausforschung der beiden unbekannten Männer beitragen können.

Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Irina Steirer

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at