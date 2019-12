Klimaschutz - SPÖ-Klimaschutzsprecherin Julia Herr kritisiert ÖVP-Packelei mit der Industrie

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Klimaschutzsprecherin und SJ-Vorsitzende Julia Herr kritisiert die Packelei von ÖVP-Ministerien mit der Industrie. "Während in Wien am Heldenplatz Fridays for Future öffentlich für eine mutige Klimapolitik demonstrieren, packeln die ÖVP-Ministerien in Hinterzimmerdeals mit der Industrie, wie sie wirksamen Klimaschutz verhindern können." Es verfestigt sich für Herr "der Eindruck, dass mit der ÖVP beim Klimaschutz einfach nicht zu rechnen ist". ****

Wie der "Standard" berichtet, hat das Wirtschaftsministerium einen vertraulichen Entwurf für eine Klima-Langfriststrategie 2050 an die Wirtschaftskammer geschickt, die wiederum hat das Dokument weitergeleitet an Industrie-Verbände und Großkonzerne und diese eingeladen, ihre Anmerkungen dazu abzugeben.

In einer parlamentarischen Anfrage will die SPÖ-Abgeordnete vom Wirtschaftsministerium und vom Umweltministerium volle Aufklärung über diesen Vorgang bekommen. Sie hält es für beispiellos, dass die beiden Ministerien den Entwurf für die Klimastrategie vor der Zivilgesellschaft geheim halten und zugleich die Industrie dazu einladen, die Klimastrategie umzuschreiben. (Schluss) bj/wf

