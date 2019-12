Bauernbund: Letzte Chance auf einen heimischen Christbaum

Türkiser Adventkalender für den guten Zweck

Wien (OTS) - Rund 40 Kilometer beträgt der durchschnittliche Weg eines Christbaums vom österreichischen Produzenten bis zum Verkaufsstand. "Wenige Tage vor Heiligabend kann man noch einen heimischen Christbaum kaufen und die Waldbauern unterstützen", ruft Bauernbund-Präsident Abg. z. NR DI Georg Strasser zum Kauf von Christbäumen aus Österreich auf. Strasser verschenkt eine niederösterreichische Tanne für den karitativen Zweck.

Die Argumente für einen Christbaum aus Österreich überzeugen: Dieser wird möglichst naturnah und nach strengen Bestimmungen erzeugt. Kurze Transportwege sind ganz im Sinne des Klimaschutzes, denn Lieferungen aus dem Ausland verursachen einen Großteil der CO2-Emissionen. Beim Kauf eines Baumes aus der Region bleibt außerdem die Wertschöpfung im Land. "Es gibt viele Gründe für den Kauf eines österreichischen Christbaumes. Der wichtigste ist die Nachhaltigkeit, da Biomasse den Plastikbaum um Längen schlägt", weist Strasser auf die stoffliche Verwertbarkeit eines echten Christbaumes hin.



Woran man einen heimischen Baum erkennt



Die Herkunftsschleife in rot-weiß-rot oder die Farben des jeweiligen Bundeslandes lassen auf die Herkunft schließen. "Am sichersten ist, den Christbaumbauern persönlich zu fragen. Auch die Frische des Baumes ist ein guter Indikator. Am wichtigsten ist aber, zu Weihnachten auch an die Menschen zu denken, die Hilfe brauchen", weißt Strasser auf die Spendenaktion der Neuen Volkspartei hin. Beim türkisen Adventkalender konnte man einen heimischen Christbaum vom Bauernbund-Präsidenten gewinnen. Lukas Schwab-Trau aus Wien hat sich sein Geschenk gestern in der Bundeshauptstadt persönlich abgeholt. Gespendet werden kann für das Kinderhospiz Sterntalerhof im Burgenland unter https://www.tuerkiser-adventkalender.at/. (Schluss)

