Huami Amazfit stellt auf der CES 2020 in Las Vegas neue Kopfhörer vor und kündigt eine weitere besondere, futuristische neue Produktkategorie an

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huami (NYSE: HMI), eines der weltweit größten Unternehmen für tragbare Geräte[1], wird am 7. Januar in Las Vegas einen Global Product Launch veranstalten, bei dem (3) drei neue Produktkategorien vorgestellt werden. "LEAP OVER LIMITS", das Thema des Events, wird die sich entwickelnde Amazfit-Range präsentieren, die darauf abzielt, die Anwender auf der ganzen Welt zu inspirieren, indem sie über die Unternehmensmission "Connect Health with Technology" für das Jahr 2020 informiert werden.

Amazfit freut sich, bestätigen zu können, dass eine Kopfhörerkategorie das neueste Mitglied ihrer expandierenden Produktfamilie sein wird, die am 7. Januar 2020 veröffentlicht werden wird. Aber eine BESONDERE FUTURISTISCHE PRODUKTKATEGORIE muss noch enthüllt werden.

Als ein weltweit führendes Unternehmen für smarte tragbare Gerät werden die neuen Amazfit-Produktkategorien von den trendigen, digital fortschrittlichen und gesundheitsorientierten Technologien profitieren sowie über innovative Software und neue Anwendungen für eine Reihe von Gesundheits-, Fitness- und Entertainment-Szenarios verfügen. Amazfit liefert das, was seine Nutzer sehnsüchtig erwartet haben und sie werden von der aufregenden Funktionalität dieser neuen Kopfhörer einschließlich des Noise-Blocking, der Gesundheitsüberwachung und des besonderen Designs begeistert sein.

Neben Smartwatches und Kopfhörern ist die noch anzukündigende dritte neue Kategorie für Gesundheits- und Fitnessfans entwickelt worden - ein futuristischer Lifestyle für Fans mit einer erschwinglichen Auswahl, um Euch beim Ziel LEAP OVER LIMITS zu unterstützen. Amazfit wird einen Bereich der zukünftigen Fitness im kommenden Jahrzehnt präsentieren und die smarte und moderne Gesundheitstechnologie ins Jahr 2020 bringen.

Informationen zu Amazfit

Amazfit ist eine Eigenmarke von Huami (NYSE:HMI). Huami ist ein Unternehmen aus dem Bereich Biometrie- und Aktivitätsdaten mit herausragendem Know-how im Bereich smarter tragbarer Geräte. Des Weiteren liefert Huami die Wearable-Technologie für Xiaomi und ist alleiniger Hersteller des Mi Band. Seit September 2015, vertreibt Huami unter der Marke Amazfit intelligente tragbare Produkte, die nicht für Xiaomi designt und produziert wurden, um den Mittelklasse- und High-end-Markt zu bedienen.

Laut dem Frost & Sullivan Report hat Huami in den ersten neun Monaten des Jahres 2017 11,6 Millionen smarte tragbare Geräte ausgeliefert und somit mehr als jedes andere Unternehmen der Welt. 18,1 Millionen smarte tragbare Geräte wurden im Jahr 2017 ausgeliefert. Bis zum 31. März 2018 wurden seit der Gründung von Huami im Jahr 2013 56,5 Millionen Geräte ausgeliefert.

Huamis Handyapps Mi Fit und Amazfit funktionieren zusammen mit smarten tragbaren Geräten, durch die die Anwender eine umfassende Übersicht und Analyse ihrer biometrischen Daten und Aktivitätsdaten bekommen. Bis zum 31. Dezember 2017 hatten die Handyapps von Huami 56 Millionen registrierte Nutzer.

Huami ist dabei, die Art und Weise wie Einzelpersonen auf das Internet zugreifen und sich miteinander vernetzen mit seiner Technologie für smarte tragbare Geräte und mit datengestützten Innovationen zu verändern. Die Mission des Unternehmens ist, die Welt besser zu vernetzen. Am 8. Februar 2018 ging Huami an die New Yorker Börse (New York Stock Exchange). Weitere Informationen finden Sie unter https://en.amazfit.com/news.html

