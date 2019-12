Neue Volkspartei Hietzing: Bezirksbudget 2020 beschlossen

Kobald/Gerzabek/Sperker: Einigung erfolgreich - Arbeits-Blockade für Hietzinger Bevölkerung konnte verhindert werden

Wien (OTS) - In der heutigen Sondersitzung der Bezirksvertretung wurde das Hietzinger Bezirksbudget 2020 rechtzeitig beschlossen. In der BV-Sitzung vergangene Woche wurde das Budget völlig überraschend von der SPÖ abgelehnt. Obwohl bereits seit August über das Bezirksbudget verhandelt wurde, kam es zu einer zusätzlichen Bedingung: 50.000 Euro sollten im Bezirksbudget für ein Mobilitätskonzept eingeplant werden. Dieser Antrag wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt. Die von der SPÖ-Fraktion gestellte Bedingung war in dieser Form nicht umsetzbar.

Nach intensiven Verhandlungen und Rücksprache mit den für die Bezirksbudgets zuständigen Magistratsabteilungen konnte eine Einigung erzielt werden: Eine gemeinsam erarbeitete Willenserklärung zur Erstellung eines zukünftigen Mobilitätskonzeptes brachte den Durchbruch zu einer Einigung.

„Es ist erfreulich, dass die SPÖ ihrer Verantwortung doch noch vor Jahresende nachgekommen ist und auf politisches Kleingeld verzichtet hat“, gibt sich der Vorsitzende des Finanzausschusses, BV-Stv. Christian Gerzabek, zufrieden. Auch die gf. Parteiobfrau der Bezirks-ÖVP, Johanna Sperker, ist erleichtert, dass es zu keiner weiteren Blockade der Arbeit für die Bürgerinnen kommt.

„Die Bevölkerung erwartet von uns, Lösungen zu finden. Der Streit über die richtige Herangehensweise war überflüssig und konnte – Gott sei Dank – rechtzeitig beigelegt werden. Die Verkehrsfragen offen zu diskutieren und bestmöglich zu lösen, ist ein richtiger Zugang. Der Weihnachtsfriede in Hietzing ist somit rechtzeitig wiederhergestellt und wir werden auch im kommenden Jahr gemeinsam für die Hietzingerinnen und Hietzinger arbeiten“, zeigt sich Bezirksvorsteherin Silke Kobald erfreut.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/