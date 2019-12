Leopoldstadt: Heitere Zaubereien für Kinder am 24.12.

Wien (OTS/RK) - Ein guter Tipp für den Weihnachtstag: Am Dienstag, 24. Dezember, wird ab 15.00 Uhr in den Räumen des „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) das lustige Magie-Programm „Drache Sigismund und die Zauberglocke“ dargeboten. Die Comedy-Zauberkünstler „Karo und Karoline“ müssen an diesem Nachmittag das entschwundene Geläut des Weihnachtsmanns aufstöbern. Welche Rolle der vergessliche Lindwurm „Sigismund“ und die anwesenden Kinder in dieser Aufführung spielen, bleibt zunächst ein Geheimnis. Auf alle Fälle setzen „Karo“ und seine Freundin „Karoline“ bei der turbulenten Suche nach der Klingel ihre Zauberkräfte ein und das Chaos bleibt nicht aus. Einlass: ab 14.30 Uhr. Dauer der absolut zauberhaften Vorstellung: rund 45 Minuten. Der Eintrittspreis beträgt 7 Euro. Das Museumsteam arbeitet bei der kindgerechten Zauber-Veranstaltung mit dem Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“ zusammen. Information und Reservierung: Telefon 0676/406 88 68.

Das im Inland und im Ausland bekannte „Circus- und Clownmuseum Wien“ ist langjähriges Mitglied der „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“. Wissenswertes zu dem durch ehrenamtliche Unterhaltungskunst-Fachleute geführten Museum (Öffnungszeiten, Dauer-Ausstellung, Schwerpunkte der Sammlung, aktuelle Sonder-Ausstellung, Veranstaltungen, etc.) erfahren Interessierte via E-Mail: info@circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Circus- und Clownmuseum Wien:

www.circus-clownmuseum.at

Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“:

www.zaubertheater.at

ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

