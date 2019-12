Großbauer: Zwei Frauen an der Spitze wichtiger kultureller Institutionen

ÖVP-Kultursprecherin gratuliert Dr. Petra Bohuslav und Dr. Sabine Haag

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Zwei wichtige kulturelle Entscheidungen wurden heute bekannt und sie bringen zwei Frauen an die Spitze bedeutender kultureller Institutionen in Österreich.“ Mit diesen Worten gratuliert ÖVP-Kultursprecherin Abg. Maria Großbauer der künftigen Geschäftsführerin der Wiener Staatsoper, Dr. Petra Bohuslav, und der bisherigen und künftigen Leiterin des KHM Museumsverbandes, Dr. Sabine Haag, zu deren Bestellung.

„Beide Frauen haben in ihren jeweiligen Wirkungsbereichen schon gezeigt, dass sie mit großer Kompetenz und Erfahrung agieren: Petra Bohuslav in ihrem Bereich als Landesrätin in Niederösterreich und Sabine Haag, die kurz gesagt einfach die Beste für die Aufgabe ist, das Kunsthistorische Museum zu leiten. Beide werden die ihnen anvertrauten Häuser erfolgreich (weiter) führen. Ich freue mich“, so Großbauer.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at