Anerkennungsgabe der Stadt Wien für Elfriede Mayröcker

Wien (OTS/RK) - Bürgermeister Michael Ludwig überreichte am Donnerstag Abend der renommierten Schriftstellerin Elfriede Mayröcker anlässlich ihres 95.Geburtstages, den sie heute am 20.Dezember feiert, die Anerkennungsgabe der Stadt Wien, die eine Urkunde und einen Geldbetrag beinhaltet. Diese Ehrengabe erhalten alle 95jährigen BürgerInnen der Stadt Wien. Die Überreichung, an der auch Michael Horowitz teilnahm, fand im kleinen Rahmen im Café Sperl, dem Stammcafé von Elfriede Mayröcker statt. Die in Wien lebende Schriftstellerin ist auch Ehrenbürgerin der Stadt Wien und Trägerin des Ehrenringes der Stadt Wien. Elfriede Mayröcker freute sich sehr über die Anerkennungsgabe und über ein launiges Gespräch mit dem Bürgermeister.

