ORF SPORT + mit der FIFA Klub-Weltmeisterschaft

Auch am 21. und 22. Dezember: Snowboardcross, Skicross, Biathlon und Langlauf

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 21. Dezember 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Snowboardcross-Weltcup in Cervinia um 10.55 Uhr, vom Skicross-Weltcup in Innichen um 13.25 Uhr, vom Biathlon-Weltcup in Annecy Le Grand-Bornand (Frauen Verfolgung) um 15.10 und zeitversetzt um 22.15 Uhr, von der FIFA Klub-WM (Spiel um Platz 3 CF Monterrey – Al Hilal FC um 15.30 Uhr und Finale FC Liverpool – CR Flamengo um 18.20 Uhr) und vom Langlauf-Weltcup in Planica (Sprint Freistil Damen und Herren) zeitversetzt um 17.25 Uhr, das Yoga-Magazin um 7.55, 8.55 und 9.55 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.25, 9.25 und 10.25 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 12.30 Uhr und die Höhepunkte vom Snowboard-Big Air-Weltcup in Atlanta um 20.45 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Planica (Team Sprint Freistil Damen und Herren) um 11.05 Uhr, vom Biathlon-Weltcup in Annecy Le Grand-Bornand (Herren Massenstart um 12.10 Uhr, Frauen Massenstart zeitversetzt um 19.00 Uhr) und vom Skicross-Weltcup in Innichen um 13.25 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.05, 9.05 und 10.05 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.35, 9.35 und 10.35 Uhr, das FIS Freestyle Ski und Freeski Worldcup Magazine (Copper Mountain, Montafon, Thaiwoo und Arosa) um 19.35 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Freestyle Weltcup Big Air in Atlanta um 20.15 Uhr und von der Herren-Abfahrt in Gröden um 21.45 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 22. Dezember.

Nach dem Auftaktbewerb in Montafon bestreiten die Snowboardcrosser am 21. Dezember ihren nächsten Weltcup in Cervinia in Italien. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Jeweils zwei Rennen tragen die Damen und Herren im Skicross am 21. und 22. Dezember in Innichen in Italien aus. Kommentator ist Philipp Maschl.

Dritte Station der Biathletinnen und Biathleten in der laufenden Weltcup-Saison ist von 19. bis 22. Dezember Le Grand Bornand in Frankreich. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Christoph Sumann. (ORF-TVthek: Frauen Verfolgung live um 14.55 Uhr, Frauen Massenstart live um 14.10 Uhr)

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2019 geht von 11. bis 21. Dezember in Katar über die Bühne. ORF SPORT + überträgt das Spiel um Platz 3 CF Monterrey – Al Hilal FC und das Finale FC Liverpool – CR Flamengo am 21. Dezember live. Kommentatorin ist Anna-Theresa Lallitsch.

In Planica in Slowenien tragen die Langläuferinnen und Langläufer am 21. Dezember Sprint-Bewerbe und am 22. Dezember Team-Sprint-Bewerbe aus. Kommentator ist Toni Oberndorfer (ORF-TVthek live von 13.25 bis 15.20 Uhr).

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://TVthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 20. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at