2 Ausstellungen im Bezirksmuseum 13 enden Samstag

Wien (OTS/RK) - Seit September zeigt das Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) 2 ansprechende Gemälde-Ausstellungen. Nun enden die Schau „Farbenharmonie“ (Malerin Viktoria Lako) und die Schau „Vom Sehen zum Fühlen – Vom Fühlen zum Verstehen“ (Maler Hans Bussmann). Nur noch am Samstag, 21. Dezember, ist die Besichtigung der interessanten Bilder von 14.00 bis 17.00 Uhr möglich. Viktoria Lako legt sowohl „Wiener Ansichten“ als auch liebevoll ausgeführte Wiedergaben altmeisterlicher Werke vor. Hans Bussmann konfrontiert sein Publikum mit Alugraphien, Acrylbildern und anderen Arbeiten. Mit den Malereien will der Künstler spezielle Stimmungen hervorrufen. Eine Auslegung der beeindruckenden abstrahierten Darstellungen bleibt allein den Betrachterinnen und Betrachtern überlassen. Der Eintritt ist frei. Auskünfte: Telefon 877 76 88 (in der Öffnungszeit). Der ehrenamtlich tätige Museumsleiter, Ewald Königstein, ist auch via E-Mail erreichbar: bm1130@bezirksmuseum.at.



Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Hietzing:

www.bezirksmuseum.at

Maler Hans Bussmann:

www.hansbussmann-contemporary.at/

Kulturelle Angebote im 13. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

