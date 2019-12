48er Tandler hilft nach Erdbeben in Tirana

Bürgermeister Michael Ludwig unterstützt gemeinsam mit den 48ern Erdbebenopfer in Albanien

Wien (OTS/RK) - Auf Hochtouren wird derzeit am 48er-Standort am Rautenweg abgepackt. Dort wird aktuell ein Sattelschlepper für die Erdbebenhilfe in Tirana mit Sachspenden aus Wien beladen. 48er-Chef Josef Thon zeigte Bürgermeister Michael Ludwig am Mistplatz Hernals, woher die vielen brauchbaren Altwaren stammen. Die Wienerinnen und Wiener können hier nicht nur Müll entsorgen, sondern auch brauchbare Altwaren für den guten Zweck abgeben. Ende November hatte ein Erdbeben der Stärke 4,5 auf der Richterskala große Schäden in der albanischen Hauptstadt Tirana verursacht, zahlreiche Menschen sind seitdem obdachlos. Warme Kleidung, Kinderspielzeug, Notbetten und sonstige dringend benötigte Gegenstände für die Betroffenen des Erbebens wurden in den Tandler-Boxen auf den Wiener Mistplätzen gesammelt.

Bei den Tandler-Boxen können das ganze Jahr über gut erhaltene Altwaren abgegeben werden. Damit werden zahlreiche soziale Projekte unterstützt. Die Sachspenden aus den Tandler-Boxen kommen unter anderem der Obdachlosen-Einrichtung „Die Gruft“ oder dem Wiener Integrationshaus zu Gute. Die Einnahmen aus den Altwaren, die über den 48er-Tandler in Margareten verkauft werden, kommen zur Gänze dem TierQuarTier Wien zu Gute.

