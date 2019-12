Rotes Kreuz verteilt ORF-Friedenslicht

Holen Sie sich das Symbol des Friedens am 24. Dezember nachhause

Wien (OTS) - Seit mehr als 30 Jahren leuchtet das ORF-Friedenslicht zu Weihnachten in vielen heimischen Wohnzimmern. Entzündet in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem, wird das ORF-Friedenslicht nach Linz gebracht und dann von Hand zu Hand in ganz Österreich weitergegeben. Gegründet und organisiert wird die jährliche Initiative von ORF Oberösterreich. Auch das Rote Kreuz unterstützt die Verteilung: Am 24. Dezember ist das ORF-Friedenslicht an vielen Rotkreuzstellen kostenlos erhältlich.

„Ich wünsche mir, dass mit dem Licht auch der Frieden von Hand zu Hand weitergeht“, sagt Victoria Kampenhuber. Das 11-jährige Jugendrotkreuz-Mädchen aus Enns ist in diesem Jahr Friedenslichtkind für Österreich und holte die heilige Flamme aus Israel.

„Zu Weihnachten leuchtet die Kraft der Menschlichkeit immer besonders hell. Ich möchte mich für die großartige Unterstützung der Menschen in Österreich recht herzlich bedanken und Ihnen allen Frohe Weihnachten wünschen“, sagt Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer.

In Wien können Sie das ORF-Friedenslicht an folgenden Stellen abholen:

Blutspendezentrale des Österreichischen Roten Kreuzes:

Zeit: 24. Dezember 2019 von 08:00 bis 13:00 Uhr

Ort: Blutspendezentrale, Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien

Beim Wiener Roten Kreuz:

Zeit: 24. Dezember 2018 von 08:00 bis 16:00 Uhr

Ort: Nottendorfer Gasse 21, Erdgeschoss, 1030 Wien

Erreichbarkeit: U3 Station Erdberg, Ausgang Nottendorfer Gasse. Bitte den Haupteingang benutzen, eine genaue Beschilderung weist den Weg zum ORF-Friedenslicht. Servicetelefon: 050 144

