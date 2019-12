Über 24 Stunden Weihnachtsprogramm auf W24

W24 begleitet seine ZuseherInnen während der Festtage mit dem Weihnachtssalon, Jahresrückblick und dem #POP!-Silvestercountdown.

Wien (OTS) - Auch heuer lädt W24 am Heiligen Abend ab 13:00 Uhr wieder zum Weihnachtssalon. Gerhard Koller begrüßt u.a. Gregor Seberg, Nadja Maleh, folkshilfe und Mynth und spricht mit ihnen über ihr ganz persönliches Weihnachtsfest. Persönliche Erinnerungen an Weihnachten, Live-Musik und Weihnachtsgeschichten von Promis wie Viktor Gernot und Reinhard Novak sorgen für eine besinnliche und weihnachtliche Stimmung.



Ab 27. Dezember um 18:30 Uhr zeigt der 24 Stunden Wien - Jahresrückblick die Höhepunkte des Jahres. Juliane Ahrer und Michael Glatz präsentieren in sechs Sondersendungen die Highlights von Grätzel Gschichten bis zu den großen politischen Entscheidungen.

„Die Gasexplosion in der Pressgasse im Juni, der Großbrand am Enkplatz, die Vorstellung der neuen Wien Holding Arena in Neu Marx durch Bürgermeister Michael Ludwig, die Angelobung von Birgit Hebein als neue Vizebürgermeisterin oder die Einführung des umstrittenen Rauchverbots in der Gastronomie – W24 zeigt in sechs Spezialsendungen alle großen, schönen und traurigen Höhepunkte, die im Stadtleben passiert sind. Nicht zu vergessen: Ibizagate und die Folgen – was nach der Affäre auf der spanischen Ferieninsel in Wien passiert ist und warum die Vengaboys den Ballhausplatz mit ihrem Hit „We’re going to Ibiza“ zum Beben gebracht haben“, erzählt W24-Chefredakteur Hannes Huss.

#POP!-Silvesterspecial: Zum Jahreswechsel zeigt Peter Schreiber in einem Silvester–Spezial #POP! ab 22:00 Uhr seinen persönlichen Musik- und Chartcountdown des Jahres 2019.

Ausstrahlungszeiten W24 Weihnachtsprogramm:

24.12.2019 ab 13 Uhr Weihnachtssalon;

27.12.2019, 18.30: 24 & 28.12.2019: 18 Uhr: 24 Stunden Wien Jahresrückblick;

31.12.2019: 22-00 Uhr: #Pop! Silvesterspecial auf W24 im Kabelnetz von Magenta, A1 und Kabelplus sowie online auf W24.at

Über W24 – „Ich bin dabei“

W24 – Das Stadtfernsehen setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihrer BewohnerInnen auseinander. Durch seine starke Nachrichtenkompetenz, seine live und vor Ort-Präsenz und seinen aktuellen TV-Formaten bietet das Wiener Stadtfernsehen Information, Service und Unterhaltung für alle WienerInnen. Mehr als 1,2 Mio. ZuseherInnen im Monat, empfangen W24 im Kabelnetz von Magenta sowie online und als mobiler Live-Stream über www.w24.at. Seit November 2016 ist W24 auch im Kabelnetz von Kabelplus sowie auf Simpli TV zu empfangen. W24 befindet sich im Eigentum der WH Media. Die WH Media GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines.

Rückfragen & Kontakt:

W24 - das Wiener Stadtfernsehen

Mag. Daria Auspitz

+43 1 367 83 70-440

daria.auspitz @ w24.at

www.w24.at