AVISO Jahresanfangspressekonferenz der IG Windkraft: Windkraft steht für 100 Prozent erneuerbare Stromversorgung bereit

Das Jahr 2020 wird ein Entscheidungsjahr über den neuen Strommarkt der Zukunft

St. Pölten (OTS) - Seit fünf Jahren befindet sich der jährliche Zubau der Windkraft in Österreich im Abwärtstrend. Dies wird sich auch bis Ende 2020 nicht ändern. Die Stop-And-Go-Politik der politische Entscheidungen im Ökostrombereich der letzten Jahre hat Auswirkungen über viele Jahre hinweg. Ein rasches Umsteuern ist zwar möglich, die Effekte benötigen aber mehrere Jahre, damit sie ihre Wirkung entfalten können. Zum Jahresanfang wird die IG Windkraft die aktuellen, rückläufigen jährlichen Ausbauzahlen und den Stand der Nutzung der Windkraft in Österreich präsentieren. Dabei wird auch detailliert auf Projektstandorte und die Verteilung in den Bundesländerneingegangen.

Aufbruch in die Zukunft

Neben einem neuen Ökostromgesetz sind wesentliche Änderungen des Strommarkts bereits 2020 durch die EU gefordert. Hier ist eine weise Umsetzung, die eine klare Priorität für erneuerbare Energien am Strommarkt setzt, erforderlich und wird das zukünftige Vorankommen der Energiewende entscheiden.

Welche Maßnahmen und Weichenstellungen braucht es, damit der Ausbau der erneuerbaren Energien wieder anspringen kann? Wie müssen neue Rahmenbedingungen ausgestaltet sein, damit sich auch Erfolge einstellen und die Energiewende im Strombereich gelingen kann?

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Lukas Winkler - Geschäftsführer EWS Consulting

Geschäftsführer EWS Consulting Markus Winter - Geschäftsleitung Windkraft Simonsfeld

Geschäftsleitung Windkraft Simonsfeld Ursula Nährer - Stv. Geschäftsführerin und Juristin IG Windkraft

Stv. Geschäftsführerin und Juristin IG Windkraft Stefan Moidl - Geschäftsführer IG Windkraft

Termin und Ort:

Mittwoch, 8.Jänner 2020, 9.30 Uhr

Café Heuer Am Karlsplatz- Treitlstrasse 2, 1040 Wien

Rückfragen & Kontakt:

IG Windkraft Österreich

Martin Jaksch-Fliegenschnee

Mobil: 0660/20 50 755

m.fliegenschnee @ igwindkraft.at

https://www.igwindkraft.at