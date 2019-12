Produktrückruf: Wildsalami, Sorte Reh, 220 g

HOFER und sein Lieferant Ager GmbH rufen die Sorte „Reh“ des Artikels „Wildsalami, 220 g“ mit MHD 7.1.2020 zurück.

Sattledt (OTS) - Das Produkt Rehsalami 220 g mit der Chargennummer L349345 des Lieferanten Ager GmbH wird aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes durch den Lieferanten Ager GmbH und die HOFER KG zurückgerufen. In Proben des genannten Artikels wurde ein erhöhter Bleigehalt nachgewiesen.

Das Produkt war in Österreich in allen Filialen der HOFER KG, ausgenommen Nordtirol und Vorarlberg, erhältlich. Der Verkauf des Produktes wurde sofort gestoppt. Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet und kann in allen HOFER Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist.

Für Rückfragen ist das HOFER Kundenservicecenter telefonisch unter (+43) 5 70 30 355 00 erreichbar (Mo-Fr 07:15-20:00 Uhr und Sa 07:15-18:00 Uhr).

Cathleen Völkel & Carina Rumpold – ROSAM.GRÜNBERGER | Change Communications

Tel.: 01/90 42 142-214 und -226

E-Mail: cathleen.voelkel @ rosam-gruenberger.at; carina rumpold @ rosam-gruenberger.at