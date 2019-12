Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 20.12.: „Gemeinwohlstand“

Wien (OTS) - Volker Obermayr spricht mit Magdalena Holztrattner, Präsidentin der Katholischen Sozialakademie Österreichs (ksoe), über Ethik in der Wirtschaft - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 20. Dezember um 9.42 Uhr in Ö1.

Klimawandel und Digitalisierung werden das Wirtschaftssystem grundlegend ändern. Ressourcenmanagement, Nachhaltigkeit, Effizienz und Effektivität gewinnen weiter an Gewicht. Arbeitgeber und -nehmer sind gefordert, Strategien sowie Abläufe neu zu denken und umzusetzen. Der Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft ist eines der Kernthemen der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Deren Präsidentin, die Theologin und Armutsforscherin Magdalena Holztrattner, berät in Fragen der Führung, der Partizipation, der sozialen Gerechtigkeit und des solidarischen Wirtschaftens.

