WKW-Trefelik zu E-Scooter: „Endlich geht man das Problem an“

Wien (OTS) - „Es ist gut, dass das E-Scooter-Problem in Wien erkannt wird und nun der Lösungsprozess angelaufen ist“, so Rainer Trefelik, Handelsobmann der Wirtschaftskammer Wien. „Das heute präsentierte 9-Punkte-Programm ist allerdings erst ein Einstieg in die Materie, einige Vorschläge müssen erst auf Praxistauglichkeit überprüft werden.“

„Wir sind in ständigen Gesprächen mit der Stadt und zeigen Probleme bei der derzeitigen Handhabung auf. Die vorgelegten Punkte sind in weiten Teilen gut gemeint, sind aber noch kein ganzheitlicher Ansatz zur Lösung des Problems“, so Trefelik weiter.

