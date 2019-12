Kostenfreie Teilnahme an interessanten Pressereisen

LR Eichtinger: Jungjournalisten können sich bis 6. Jänner 2020 bewerben

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Initiative „Youth4Regions“ der Europäischen Kommission geht in die Verlängerung. „Youth4Regions“ wendet sich an angehende junge Journalisten und ermöglicht die kostenfreie Teilnahme an interessanten Pressereisen.

„Im Rahmen unseres EU-Radars haben wir ein klares Ziel definiert: Wir wollen die EU-Skepsis in der Bevölkerung reduzieren und die Kommunikation für EU-Projekte verstärken. Dafür benötigen wir die Unterstützung der Journalistinnen und Journalisten. Daher laden wir junge Journalistinnen, Journalisten und Journalismus-Studierende ein, europäische Institutionen besser kennen zu lernen und die Vorteile der EU-Regionalpolitik zu entdecken“, so EU-Landesrat Martin Eichtinger. „Die EU leistet enorm viel für unser tägliches Leben. Niederösterreich bezahlt einen Euro ins EU-Budget, erhält aber das dreifache an Förderungen mit rund 450 Millionen Euro jährlich zurück. Gemäß dem Motto ‚Tue Gutes und sprich darüber‘, müssen wir die Kommunikation zu den umfangreichen EU-Projekten noch mehr verstärken, um das Vertrauen in Europa noch weiter zu erhöhen. Engagierte Journalisten im Boot zu haben, die über die EU-Regionalpolitik berichten, ist hier besonders wertvoll.“

Das Programm wendet sich an Jungjournalisten und Journalismus-Studierende im Alter von 18 bis 30 Jahren und lädt zu Pressereisen unter anderem nach Brüssel, Belgrad, Helsinki und Zagreb, um fundierte Einblicke in EU-Institutionen zu bekommen und mit renommierten Journalisten zusammenzuarbeiten. Die Unterbringungskosten und die Reisekosten werden von der Europäischen Kommission übernommen. Einreichungen für Bewerbungen sind bis 6. Jänner 2020 möglich.

Nähere Informationen zur Bewerbung unter:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/12-09-2

019-youth4regions-press-trips-2020-applications-open-for-aspiring-jou rnalists

Weitere Informationen: Büro LR Eichtinger, Mag. Markus Habermann, Telefon 0676/812-12361, E-Mail markus.habermann @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse