SPÖ Hernals – Hernals erneut zum beliebtesten Wohnbezirk Wiens gekürt

Bezirksparteivorsitzender Josef Cap: „Werden Erfolgskurs auch in Zukunft fortsetzen!“

Wien (OTS/SPW) - Zum zweiten Mal in Folge ist Hernals in einem Ranking der Immoblienplattform FindMyHome der gefragteste Wohnbezirk bei Mietwohnungen. Auch bei den Eigentumswohnungen ist der Bezirk ganz oben mit dabei und liegt auf Platz drei. Für SPÖ-Bezirksparteivorsitzenden Josef Cap eine sehr erfreuliche Tatsache. „Dass Hernals der beliebteste Wohnbezirk Wiens ist, ist eine wichtige Auszeichnung. In der lebenswertesten Stadt der Welt besonders lebenswert zu sein, darauf kann man wahrlich stolz sein“, so Cap. ****

Die exzellente Infrastruktur im Bezirk, die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten, die attraktiven Grünflächen und nicht zuletzt die geplante U5, die in ein paar Jahren Hernals auch unterirdisch direkt mit der Innenstadt verbinden wird, sind Faktoren, die zum guten Abschneiden des Bezirks in der Wertung beigetragen haben. Für Cap ist klar: „Das Ranking ist eine deutliche Bestätigung der Arbeit von Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer und ihrem Team. Wir werden den Erfolgskurs auch in Zukunft fortsetzten!“ (Schluss) ve





