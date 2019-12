Lotto: Jackpot – am vierten Adventsonntag geht es um 1,5 Mio. Euro

Neuerlich Sologewinn beim Joker in Tirol

Wien (OTS) - Zum vierten Mal in Folge rollte am vergangenen Mittwoch die Zahl 8 aus dem Lotto Ziehungstrichter, doch das allein war nicht der Grund für das Ausbleiben eines Sechsers. Es war vielmehr die Kombination mit 1, 11, 17, 32 und 34, die zu einem Jackpot führte, denn diesen Tipp hatte niemand auf seiner Quittung. Damit geht es am kommenden Sonntag, dem vierten Adventsonntag, um rund 1,5 Millionen Euro.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 45. Beide kommen aus Salzburg, beide waren per Normalschein erfolgreich, und beiden fehlte die Zahl 34 zum Sechser. Und für beide gibt es jeweils mehr als 46.000 Euro Gewinn.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch abermals keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde wie üblich auf die Gewinner eines Fünfers aufgeteilt. In der nächsten Runde werden für den LottoPlus Sechser rund 250.000 Euro erwartet.

Joker

Zum zweiten Mal hintereinander gab es beim Joker einen Sologewinn in Tirol. Diesmal war das „Ja“ zum Joker mehr als 186.000 Euro wert. Es handelte sich dabei um einen Wettschein mit eine Laufzeit von zehn Ziehungen, und in der zweiten Runde stellte sich bereits der Erfolg ein.

TopTipp

Und bei TopTipp schließlich gewannen ein Niederösterreicher sowie ein win2day-User jeweils 3.500 Euro. Sie spielten einen 4er-Tipp, und alle vier gesetzten Zahlen waren untern den sechs gezogenen Lotto Zahlen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 18. Dezember 2019

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 669.361,18 – 1,5 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 46.018,50 60 Fünfer zu je EUR 1.673,40 203 Vierer+ZZ zu je EUR 148,30 3.627 Vierer zu je EUR 46,10 4.862 Dreier+ZZ zu je EUR 15,40 61.990 Dreier zu je EUR 4,80 162.305 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 01 08 11 17 32 34 Zusatzzahl: 45

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 18. Dezember 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 70 Fünfer zu je EUR 3.684,60 2.811 Vierer zu je EUR 15,50 40.926 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 04 10 11 20 24 28

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 18. Dezember 2019

1 Joker EUR 186.087,10 14 mal EUR 8.800,00 98 mal EUR 880,00 945 mal EUR 88,00 9.261 mal EUR 8,00 95.729 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 9 3 3 6 7

