Einzug der ganz Großen - Taylor, Van Barneveld, Suljovic, Rodriguez & Co. in Wien

Premieren-Sensation: 1. Vienna Darts Gala in der Messe Wien

Wien (OTS) - Die Sensation ist perfekt: Mit der ersten Vienna Darts Gala holt Veranstalter Reed Exhibition in Kooperation mit PDC Europe die größten Legenden des Darts-Sports in die Messe Wien. Absolutes Highlight am 10. April 2020 wird das Aufeinandertreffen der beiden Weltstars Phil Taylor und Raymond van Barneveld in der Wiederauflage des „El Classico des Darts“ werden.

Das wird die Darts-Party des Jahres!

2020 gibt es für die Darts-Begeisterten eine Top-Gelegenheit die besten Spieler der Welt live zu erleben. Das Highlight der ersten Vienna Darts Gala in der Messe Wien sind die beiden Darts-Legenden Phil Taylor und Raymond van Barneveld, die es zusammen auf unglaubliche 21 Weltmeisterschaftstitel bringen. Neben den beiden Giganten treten auch die besten österreichischen Darts-Profis, Mensur „The Gentle“ Suljovic und Rowby-John Rodriguez in spannenden Duellen an. Ebenfalls in Wien dabei ist der viermalige WM-Halbfinalist Wayne „Hawaii 501“ Mardle.

Darts-Galas zählen nicht zu den offiziellen Ranglisten-Turnieren und sind dafür bekannt, dass die Profis möglichst spektakuläre Würfe zeigen.

Live dabei

Neben normalen Eintrittskarten steht auch eine streng limitierte Anzahl an VIP-Tickets zur Verfügung. Tickets und weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.dartsgala.com

