Christian Doppler Forschungsgesellschaft: Hans Irschik als Vorsitzender des wissenschaftlichen Senats bestätigt

Anfang 2020 beginnt für den wissenschaftlichen Senat der Christian Doppler Forschungsgesellschaft eine neue Funktionsperiode

Wien (OTS) - Der wissenschaftliche Senat der Christian Doppler Forschungsgesellschaft ist der Garant für die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit in Christian Doppler Labors und Josef Ressel Zentren und hat somit wesentlichen Anteil am Erfolg dieses Fördermodells. Er besteht aus rund 40 hoch qualifizierten Persönlichkeiten aus der Forschung – einerseits ProfessorInnen von Universitäten und Hochschulen, andererseits ForschungsleiterInnen von Unternehmen.

Mit 01.01.2020 beginnt für diesen Senat eine neue dreijährige Funktionsperiode: Sechs neue Mitglieder aus Wissenschaft und Wirtschaft bringen zusätzliche fachliche Expertise in den Senat ein und decken verschiedenste Forschungsfelder ab. Die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden wurden in ihren Ämtern bestätigt und sorgen für Stabilität:

Vorsitzender des Senats: o.Univ.Prof. DI Dr. Dr.h.c. Hans Irschik; Universität Linz

Stellvertretende Vorsitzende des Senats: DI Dr. Eva Maria Binder, MSc; ERBER AG

Stellvertretende Vorsitzende des Senats: ao.Univ.Prof. Dr. Andrea Barta; Medizinische Universität Wien



Der JR-Senat ist die zweite Kurie des Gesamtsenats und stellt die Qualität der Forschung in den Josef Ressel Zentren an Fachhochschulen sicher. Auch seine Vorsitzenden und Vizevorsitzenden wurden bestätigt:

Vorsitzender des JR-Senats: Prof. (FH) Priv.Doz Dr. Frederic Fredersdorf, Fachhochschule Vorarlberg GmbH

Stellvertretende Vorsitzende des JR-Senats: Mag. Karin Aussersdorfer, voestalpine Stahl GmbH

Stellvertretender Vorsitzender des JR-Senats: Prof. (FH) DI Dr. Gernot Hanreich, Fachhochschule Burgenland GmbH

Über die Christian Doppler Forschungsgesellschaft

Die Christian Doppler Forschungsgesellschaft fördert die Kooperation von hervorragenden WissenschafterInnen und innovativen Unternehmen. Die Zusammenarbeit erfolgt in Christian Doppler Labors und Josef Ressel Zentren.

Christian Doppler Labors betreiben anwendungsorientierte Grundlagenforschung an Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Josef Ressel Zentren forschen in vergleichbarer Weise an Fachhochschulen. Die Fragestellungen kommen in beiden Fällen aus der Wirtschaft, die Forschungseinheiten verfügen über einen hohen wissenschaftlichen Freiheitsgrad und werden international evaluiert. Die Forschungskooperationen der Christian Doppler Forschungsgesellschaft werden als internationales best practice Beispiel angesehen und tragen wesentlich zur Attraktivität des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Österreich bei.

Christian Doppler Labors und Josef Ressel Zentren werden von der öffentlichen Hand und den beteiligten Unternehmen gemeinsam finanziert. Wichtigster öffentlicher Fördergeber ist das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW).

