KORREKTUR zu OTS0073 von heute: FMA-Bericht zum 3. Quartal 2019 der österreichischen Versicherungswirtschaft

Prämienvolumen stieg um 4,67% auf € 4,07 Mrd., EGT nimmt zu.

Korrektur zu OTS_20191219_OTS0073

Wien (OTS) - Im ersten Absatz, dritter Satz, muss es richtig lauten: "In den ersten drei Quartalen zusammen betrug das Prämienvolumen € 13,56 Mrd. (+2,17%),(NICHT: +4,67%) und setzte sich aus Einnahmen von € 7,83 Mrd. (+4,51%) in der Schaden- und Unfallversicherung, € 3,98 Mrd.(-3,19%) in der Lebensversicherung und € 1,75 Mrd. (+4,87%) in der Krankenversicherung zusammen."

