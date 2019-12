Junge Talente gesucht: Wiener Zeitung und KfJ kooperieren

#journalismuslernen: Praktikanten werden in journalistischen Grundlagen geschult.

Salzburg (OTS) - „Mit #journalismuslernen wollen wir jungen Menschen die Chance auf mehr als ein Praktikum geben: Wir vermitteln gemeinsam mit Profis die Grundelemente des journalistischen Handwerkszeugs. Diese werden im Lauf des Praktikums erprobt und gefestigt“, erklärt Walter Hämmerle, Chefredakteur der Wiener Zeitung. Gemeinsam mit dem Kuratorium für Journalistenausbildung (KfJ) wurde ein Programm für junge Talente entwickelt: „Dazu haben wir neben dem klassischen Praktikum zusätzlich ein kleines ,Curriculum‘ konzipiert. Dadurch soll die vermittelte Praxis um Theorie erweitert werden.“

Recherchieren, Schreiben, Blatt machen

Die Talente erhalten neben der journalistischen Praxis auch eine inhaltliche Vermittlung der Basics: Journalistische Grundlagen und Medienethik stehen dabei ebenso am Programm wie Schreibwerkstätten und eine Einführung in Redaktionssysteme. „Journalismus kann man lernen: Recherchieren, Schreiben und auch Blatt machen – all das muss geübt und von Praktikern vermittelt werden. Wir möchten als die ,Zeitung der Republik‘ durch diese Kooperation mit dem Kuratorium für Journalistenausbildung einen Beitrag leisten, dass junge Talente dazu eine Möglichkeit bekommen“, so Hämmerle weiter.

Das Kuratorium für Journalistenausbildung hat die didaktischen und inhaltlichen Grundlagen für die Kooperation erarbeitet und freut sich über die Zusammenarbeit: „Die ,Wiener Zeitung‘ zeigt mit dieser Aktion, dass sie die Aus- und Weiterbildung von jungen Menschen ernst nimmt und somit als ,Zeitung der Republik‘ Verantwortung für die Gesellschaft und die Branche übernimmt“, sagt KfJ-Geschäftsführer Nikolaus Koller.

Über #journalismuslernen

Die Wiener Zeitung vergibt von Juli bis inklusive September einmonatige Praktikumsstellen in ihren Ressorts. Die Praktika werden laut Kollektivvertrag mit 794,05 Euro bezahlt. Bereits im Frühjahr finden inhaltliche Lehr- und Lerntage statt, in denen die Talente auf ihren journalistischen Einsatz vorbereitet werden. Ergänzt wird dieses kleine ,Curriculum‘ um Einschulungstage direkt zu Beginn des Praktikums. Informationen zu #journalismuslernen sind online auf der Webseite des KfJ (www.kfj.at) zu finden. Interessierte können sich ab sofort für die Praktika über journalismuslernen @ wienerzeitung.at bewerben.

Rückfragen & Kontakt:

Nikolaus Koller

Kuratorium für Journalistenausbildung

nkoller @ kfj.at

0676-542 34 19