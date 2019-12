Finale Folge der internationalen Reihe „Magie der Museen“: Malerin Katharina Grosse präsentiert Alte Nationalgalerie in Berlin

Am 20. Dezember in ORF 2

Wien (OTS) - Die Ende 2018 gestartete, von der ORF-TV-Kultur koproduzierte internationale Hochglanzreihe „Magie der Museen“ enthüllt die Faszination acht weltberühmter Institutionen und ihrer Meisterwerke – immer erzählt aus der Perspektive von Künstlerinnen und Künstlern sowie weiteren prominenten Gästen und Querdenkerinnen und Querdenkern. Nach bereits sieben gesendeten Filmen steht am Freitag, dem 20. Dezember 2019, um 23.20 Uhr in ORF 2 die finale Folge auf dem Programm. Darin führt Malerin Katharina Grosse durch die Alte Nationalgalerie in Berlin.

Mehr zum Inhalt:

Ein antiker Tempelbau für die deutsche Kunst sollte sie einst werden:

die 1876 eröffnete Alte Nationalgalerie in Berlin. An zentraler Stelle auf der Museumsinsel gelegen, sollte sie den Deutschen den Gedanken einer Kulturnation näherbringen. Allerdings öffnete sich das Haus sehr früh auch anderen Kunststilen wie dem französischen Impressionismus.

Heute beherbergt die Alte Nationalgalerie Meisterwerke vom Klassizismus bis zur beginnenden Moderne. Mit dem Bild „Der Mönch am Meer“ von Caspar David Friedrich ist hier eines der wichtigsten Werke der romantischen Malerei zu sehen, das geradezu zu einem Sinnbild für die deutsche Kunst geworden ist. Das reduzierte, fast schon abstrakte Bild aus dem 19. Jahrhundert ist ein Meilenstein in der Kunstgeschichte und ein Vorbild vieler Avantgarde-Künstler und -Künstlerinnen. Die Dokumentation von Ralf Pleger und Julie Kirchhoff erzählt, wie die Restaurierung des Bildes neue Erkenntnisse über den Malprozess hervorbrachte und seine Deutung veränderte.

Deutschlands gefeierte Malerin Katharina Grosse spürt in der Alten Nationalgalerie der deutschen Seele nach. Sie schildert ihre Eindrücke von Bildern wie dem „Mönch am Meer“ und „Im Wintergarten“ von Édouard Manet. Und sie erzählt die faszinierende Geschichte des Museums, in der sich auch die Höhen und Tiefen der deutschen Geschichte widerspiegeln: In der NS-Zeit wurden mehr als 500 Werke der Institution als „entartete Kunst“ denunziert; im Krieg wurde das Gebäude schwer beschädigt. Mit der deutschen Teilung befand sich das Haus dann im Ostteil der Stadt, was zur Gründung der Neuen Nationalgalerie in West-Berlin führte. Die Wiedervereinigung brachte die Alte und die Neue Nationalgalerie schließlich zusammen. Heute gehören weitere Museen in Berlin zur Nationalgalerie, darunter der Hamburger Bahnhof als Museum der Gegenwart.

