Grüne Rudolfsheim-Fünfhaus: IKEA-Baumfällungen auf Baustelle am Westbahnhof stoppen

Wien (OTS) - Auf der Baustelle des geplanten neuen Ikea beim Westbahnhof sollen alle Bäume in der Gerstnerstraße gefällt werden. Als Grund nennt das Unternehmen die Zufahrtsmöglichkeit von großen Baufahrzeugen zur Baustelle. Die Grünen Rudolfsheim-Fünfhaus lehnen die Fällung der Bäume vehement ab. “Viele AnrainerInnen und wir Grüne sehen nicht ein, warum ausschließlich für die Zufahrt von Baumaschinen eine ganze Reihe an Bäumen gerodet werden soll”, so Haroun Moalla, Klubobmann der Grünen im 15. Bezirk. "Die Bäume stehen seit über 60 Jahren dort, wir wollen, dass sie bleiben. Magere Ersatzpflanzungen und Topfbäume haben ökologisch nicht annähernd den gleichen Wert wie große alte Bäume mit großen Kronen. Das üppige Volumen und Laubwerk filtert die Luft und kühlt sie. Singvögel nisten und brüten nur in ausreichend großen Bäumen. Ersatzpflanzungen können diese Funktion nicht im gleichen Ausmaß erfüllen, schon gar nicht, wenn sie weit weg vom Ort der ursprünglichen Baumfällung erfolgen."

“Wir fordern IKEA auf, sich zurück an den Tisch zu setzen und eine andere Lösung auszuarbeiten. Bei einem so imagebewussten Unternehmen hoffen wir aber auf einen konstruktiven Dialog,” so Moalla abschließend.





Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at