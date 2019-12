22. Bezirk: Mundart-Lesung und Blues-Abend im Stadl

Wien (OTS/RK) - Die nächsten Veranstaltungen des Kultur-Vereines „Kulturfleckerl Eßling“ sind die Weihnachtslesung mit Sepp Löffelmann am Freitag, 20. Dezember, und das Konzert mit Lilli Kern sowie der Gruppe „Herby & The Mudcats“ am Samstag, 21. Dezember. Die Künstler treten im rustikalen „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) auf. Am Freitag, 20. Dezember, rezitiert der Autor Sepp Löffelmann kurzweilige „Geschichten aus dem täglichen Leben rund um Weihnachten“. Um 19.00 Uhr beginnt der Schreiber mit seinen „liebevollen Seitenhieben auf die Gesellschaft“, die in Gedichtform in Wiener Mundart dargeboten werden. Mitmenschen mit einer Vorliebe für den Sound der 50er-Jahre dürfen sich am Samstag, 21. Dezember, das Gastspiel der Sängerin Lilli Kern und der Combo „Herby & The Mudcats“ nicht entgehen lassen. Ab 19.00 Uhr erschallen im „Kultur-Stadl Eßling“ der „West Coast Jump“, der „Chicago Blues“ und weitere Wohlklänge. Frau Kern ist bekannt für ihre ausdrucksstarke „soulige“ Stimme. Das Quintett des Herrn Herby wird geschätzt für die temperamentvolle Interpretation des Liederguts aus früherer Zeit. Der Eintritt ist an beiden Abenden gratis. Zählkarten-Reservierungen: Telefon 0677/630 19 868. Karten-Bestellungen per E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at. Informationen über künftige Kultur-Projekte im Donaustädter Bezirksteil Eßling: Telefon 0699/180 646 40 („Kulturfleckerl“-Obfrau: Angela Hannappi) bzw. E-Mail kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Autor und Deklamator Sepp Löffelmann: www.sepploeffelmann.at/Derf-i-mi-vurstell-n/

Sängerin Lilli Kern (Ensemble „Herby & The Mudcats“): http://lillikern.at/bands/herby-the-mudcats/

Band „Herby & The Mudcats“ („Styx Records“): www.styxrecords.com/styxrecords/HerbyMudcats/

Kultur-Verein „Kulturfleckerl Eßling“: www.kulturfleckerl.at

Kulturelle Angebote im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

