Schieder: Nordmazedoniens Zukunft liegt mitten in Europa

EU-Nordmazedonien Versammlung betont Wichtigkeit des proeuropäischen Reformprozesses

Wien (OTS/SK) - Nach zwei Tagen intensiver Debatte endet heute die 17. Sitzung der gemeinsamen parlamentarischen Versammlung EU-Nordmazedonien. Der Vorsitzende und SPÖ-EU-Abgeordnete Andreas Schieder zieht eine positive Bilanz: „Trotz der Enttäuschungen der letzten Wochen und Monate bleibt Nordmazedonien auf seinem klar proeuropäischen Reformkurs, das ist keine Selbstverständlichkeit und zeigt einmal mehr, wie ernst es dem Land ist. Auch die EU muss sich endlich an die eigenen Versprechen halten und sich auf einen klaren und realistischen Fahrplan für den EU-Beitritt Nordmazedoniens einigen. Unser Ziel ist ganz klar, den Aufbau starker, demokratischer Rechtsstaaten am Westbalkan zu unterstützen. Deswegen ist die Nicht-Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien die europapolitische Enttäuschung des Jahres. Wir hätten den ersten Schritt setzen können für einen Dialog- und Reformprozess, der Jahre dauern wird.“ ****

„Die Abschlusserklärung der Versammlung hält jedenfalls die Absicht beider Seiten fest, trotz aller Rückschläge am gemeinsamen Weg festzuhalten“, erklärt Schieder. „Es kann nicht sein, dass Beitrittskandidaten alle Bedingungen erfüllen und sich dann einzelne Mitgliedstaaten wie Frankreich querstellen. Sonst verspielen wir unsere Glaubwürdigkeit in der Region und man wird sich nach anderen Verbündeten in Russland, China oder der Türkei umsehen.“ (Schluss) ls

