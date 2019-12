Best Recruiters Award: Wieder Top-Platzierung für PremiQaMed Group

Professionalität bei Mitarbeitersuche und Bewerbungsverfahren bringen der PremiQaMed Group das Silber-Siegel von Best Recruiters als Top-Arbeitgeber in der Kategorie Gesundheit.

Wien (OTS) - Die aktuelle Best-Recruiters-Studie 2019/20 verleiht der PremiQaMed Group das Silber-Siegel der Top-Arbeitgeber in der Branche Gesundheits-/Sozialwesen. Die Studie untersucht jährlich die Recruiting-Qualität der Top-Arbeitgeber in Österreich und betrachtet dabei den gesamten Bewerbungsprozess – von der Kandidatensuche bis hin zum Verlauf des Bewerbungsverfahrens. Die PremiQaMed Group setzt seit Jahren auf eine starke Arbeitgebermarke. „In Zeiten, in denen der Wettbewerb um Fachkräfte immer dynamischer wird, ist es uns wichtig, im gesamten Bewerbungsprozess klar und authentisch zu vermitteln, wofür wir stehen und was wir unseren Mitarbeitern bieten. Wir sind stolz darauf, dass die Besten für und mit uns arbeiten, und diese neuerliche Auszeichnung ist eine schöne Anerkennung dafür“, freut sich Mag. Julian M. Hadschieff, Vorstandsvorsitzender der PremiQaMed Group.

Für die PremiQaMed Group ist dies nicht die erste Auszeichnung ihrer Personalarbeit. Sie erlangt seit 2016 Top-Platzierungen in diesem Bereich (Top Recruiters, Employer Branding Awards).

PremiQaMed Group

Die PremiQaMed Group ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und eine 100-prozentige Tochter der UNIQA Österreich Versicherungen AG. Rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Unternehmensverbund tätig. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling, die Privatklinik Confraternität und die Privatklinik Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg sowie die Privatklinik Graz Ragnitz. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVA betreibt die PremiQaMed Group auch das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das SVA Gesundheitszentrum in Wien.

