ORF SPORT + mit dem Biathlon-Weltcup in Le Grand Bornand

Am 20. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 20. Dezember 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Biathlon-Weltcup in Annecy Le Grand-Bornand (Frauen Sprint) um 14.10 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 19.00 Uhr, die Höhepunkte von den Staatsmeisterschaften im Eiskunstlaufen Klagenfurt 2019 um 19.30 Uhr und vom Biathlon-Weltcup in Hochfilzen (Staffel der Frauen um 20.15 Uhr, Staffel der Männer um 21.35 Uhr) sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Dritte Station der Biathletinnen und Biathleten in der laufenden Weltcup-Saison ist von 19. bis 22. Dezember Annecy Le Grand-Bornand in Frankreich. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Christoph Sumann.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 19. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

