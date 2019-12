ORF III am Freitag: Opernball-Kommentatoren-Duo Wagner-Trenkwitz und Hohenlohe in „Quiz mit Klasse“

Außerdem: „Vier Frauen und ein Todesfall: Notlügen“, „Die Hebamme – Auf Leben und Tod“ und „Blue Bird Festival 2019“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 20. Dezember 2019, begibt sich das unterhaltsame Opernball-Kommentatoren-Duo Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe auf unbekanntes Terrain. Erstmals als Kontrahenten stellen sie sich in einer neuen Ausgabe von „Quiz mit Klasse“ (20.15 Uhr) „Oberlehrer“ Andreas Jäger und dem Schulstoff der Unterstufe. Da bei beiden die Schulzeit schon einige Jahre zurückliegt, wird sich ihre Qualität als Quizpaten erst weisen. Können die Schülerinnen und Schüler der HTL Karlstein und der HTL St. Pölten sich tatsächlich auf das Wissen der Prominenten verlassen?

Anschließend geht es mit „Notlügen“ (21.05 Uhr) in einer Folge von „Vier Frauen und ein Todesfall“ weiter. Siegfried Kraller (Felix Römer) ist ein unguter Typ, der nicht nur seine Frau und seinen Sohn tyrannisiert, sondern auch seinen friedvollen Nachbarn und all jene, die bei diesem im Garten fernöstliche Lebenskunst erlernen wollen. Keiner trauert auch nur einen Augenblick, als Kraller von einer Giftschlange aus seinem Terrarium gebissen und tot aufgefunden wird. Friedvoll beschäftigen sich derweil Wirt Salchegger (Charly Rabanser) und der desertierte Dorfpfarrer Raphael (Harald Schrott) mit der Vorbereitung ihres Passionsspiels.

Danach steht die ORF/ZDF-Koproduktion „Die Hebamme – Auf Leben und Tod“ (21.55 Uhr) auf dem Programm. In dem 2010 entstandenen historischen Drama unter der Regie von Dagmar Hirtz gerät die Hebamme Rosa (Brigitte Hobmeier) in einen existenziellen Konflikt zwischen ihrer über Jahrhunderte tradierten Hebammenkunst und den Interessen der männlich dominierten Geburtsmedizin. An der Seite von Brigitte Hobmeier sind u. a. August Zirner und Maria Hofstätter zu sehen.

Abschließend zeigt ORF III Klaus Totzlers Reportage über das kultverdächtige „Blue Bird Festival 2019“ (23.30 Uhr) aus dem Wiener Jazz-Tempel Porgy & Bess. In diesem Jahr feiert das Indiefolkfestival sein 15-jähriges Jubiläum und nahm dies zum Anlass, seine breite musikalische Bandbreite zu präsentieren – vom kanadischen Komponisten Owen Pallett bis zur faröischen Musikerin Eivør.

