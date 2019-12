NEOS Wien/Ornig: Ludwig ist Steigbügelhalter der Freunderlwirtschaft

Markus Ornig: „Ignoranz der dubiosen Vorgänge am Christkindlmarkt ist entlarvend!“

Wien (OTS) - Kopfschüttelnd nimmt NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig die Aussagen von Bürgermeister Ludwig im Gemeinderat zur Vergabepraxis am Christkindlmarkt zur Kenntnis: „Mein Name ist Ludwig – ich weiß von nichts. Der Bürgermeister versucht weiter, die unfassbare Freunderlwirtschaft um die Vergabe von Gastro-Standln am Wiener Christkindlmarkt wegzureden. Es ist eine Chuzpe, in dem Zusammenhang praktisch allen österreichischen Medien ‚tendenziöse Berichterstattung‘ vorzuwerfen. Zumal 7 der 18 lukrativen Gastronomiestände eindeutig SPÖ-Parteifreunden zuzurechnen sind. Ludwig hat sich damit zur systematischen Freunderlwirtschaft bekannt und sich in Sachen Transparenz und Anti-Korruption selbst disqualifiziert!“

