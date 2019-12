FP-Teufel schlägt Alarm: Grüne gefährden Österreichs Bauern!

Appell an schwarz-grüne Regierungsverhandler

St. Pölten (OTS) - „Das Wahlprogramm der Grünen gefährdet die österreichischen Bauern. Ich appelliere daher an die ÖVP, nicht auf die Öko-Träumereien der Grünen hereinzufallen“, so die eindringliche Warnung von FPÖ-Landwirtschaftssprecher LAbg. Ing. Mag. Reinhard Teufel an die ÖVP-Regierungsverhandler.

„Die Vorstellungen der Grünen bezüglich Landwirtschaft funktionieren im rosaroten Trulli-Wucki-Land, aber nicht in Österreich“, fasst Teufel das Wahlprogramm der Grünen zu diesem Thema zusammen. „Würde man dieses Programm, oder auch nur Teile davon umsetzen, dann wäre das das Ende zahlreicher landwirtschaftlicher Betriebe“, warnt Teufel. „Bio“ klinge ja gut und schön, könne aber nicht das Evangelium der Landwirtschaft sein. „Wenn sich einige Bobo-Grüne in den Wiener Innenstadtbezirken ‚Bio-Food‘ leisten wollen und können, dann ist das erfreulich, es trifft jedoch nicht auf die Gesamtbevölkerung zu“, spricht Teufel Klartext.

„Bio-Landwirtschaft ist teuer und vielleicht auch gesünder. Es bedeutet jedoch nicht, dass herkömmliche Landwirtschaft schlecht oder ungesund ist“, sagt Teufel. Man muss den österreichischen Betrieben ermöglichen, wirtschaftlich zu überleben. „Wenn zum Beispiel, so wie die Grünen das wollen, Düngemittel und Pestizide radikal eingeschränkt würden, dann wäre die heimische Landwirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig. In anderen Ländern werden diese Mittel sehr wohl eingesetzt und die Produkte zu uns importiert, während unsere Produkte ohne Pestizide vielleicht an Schädlingen zugrunde gehen“, warnt Teufel.

Eine weitere (Bio-)Schnapsidee der Grünen ist es, öffentliche Institutionen wie Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen und Kantinen dazu zu verpflichten, biologisch hergestellte Lebensmittel zu beziehen. „Damit würde die Verpflegung in diesen Einrichtungen massiv verteuert und unwirtschaftlich“, zeigt Teufel auf.

Teufel kritisiert die Grünen zudem, weil sie die österreichische Landwirtschaft als Verursacher der angeblichen Klimakrise verantwortlich machen. So findet sich der Satz „…ist die Landwirtschaft eine unterschätzte Verursacherin der Klimakrise…“ im grünen Wahlprogramm. „Damit wird die Landwirtschaft von den Grünen unter Generalverdacht gestellt! Dass die angeblich so bauernfreundliche ÖVP da mitspielt, ist erschütternd. Ich hoffe für die österreichischen Bauern, dass sich die Grünen bei den Koalitionsverhandlungen hier nicht durchsetzen“, mahnt Teufel. „Die FPÖ wird weiterhin auf der Seite der Bauern stehen und sie gegen die zahlreichen Grün-Spinnereien verteidigen“, betont Teufel.

