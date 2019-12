Meidlinger (SPÖ)/ Huemer (Grüne): Joboffensive 50plus bringt 1.000 vollwertige Jobs mit fairer Bezahlung

Wien (OTS/SPW-K) - „Wir beschließen heute im Wiener Gemeinderat 4,5 Mio. Euro zusätzlich für die Joboffensive 50plus“, freuen sich SPÖ-Gemeinderat und waff-Vorstandsvorsitzender Christian Meidlinger und Barbara Huemer, Arbeitsmarktsprecherin der Grünen und waff-Vorstandsmitglied. „Die Evaluierung der Aktion 20.000, die jetzt veröffentlicht wurde, zeigt, wie wichtig spezielle Beschäftigungsaktionen für arbeitslose Menschen über 50 sind. In Wien waren wir uns dessen längst vor der Evaluierung bewusst“, unterstreichen Meidlinger und Huemer die Bedeutung der Joboffensive.

Zwtl.: 1.000 vollwertige Jobs mit fairer Bezahlung. TeilnehmerInnen sind begeistert =

„Die Joboffensive 50plus, die wir jetzt auf 1.000 Stellen verdoppeln, ist unsere Antwort, um älteren arbeitssuchenden Wienerinnen und Wienern wieder eine echte Chance auf eine vollwertige Beschäftigung mit fairer Bezahlung zu bieten“, sagt Christian Meidlinger. „Wie richtig die Initiative von Bürgermeister Michael Ludwig ist, beweisen auch die zahlreichen begeisterten und positiven Feedbacks jener Menschen, die über die Joboffensive 50plus eine neue Anstellung bekommen haben“, so der SPÖ-Gemeinderat weiter.

„In Wien ist schon die Aktion 20.000 auf fruchtbaren Boden gefallen“, so Meidlinger, der in diesem Zusammenhang auf die Evaluierung der Aktion hinweist. „Viele Magistratsabteilungen, insbesondere auch NGOs, die sich jetzt an der Joboffensive 50plus beteiligen, haben bereits bei der Aktion 20.000 in Wien gute Erfahrungen gemacht. Sie haben kompetente neue MitarbeiterInnen gewonnen, mit denen sie ihre Angebote und Leistungen für die Wienerinnen und Wiener weiter verbessern konnten. Eine klassische Win-win-Situation“, bekräftigt Meidlinger. Er ist davon überzeugt, dass dies auch für private Unternehmen gelten wird, die nun verstärkt in die Joboffensive 50plus einsteigen.

Zwtl.: Joboffensive 50plus ist ein Solidaritätsprojekt, weil sie Armut erfolgreich bekämpft =

„Das enorme Interesse an der Joboffensive 50plus, sowohl bei den arbeitslosen Wienerinnen und Wienern über 50 Jahre als auch bei den Betrieben, macht die Joboffensive 50plus schon jetzt zu einem Best-Practice-Projekt für Österreich“, ergänzt die grüne Arbeitsmarktsprecherin Barbara Huemer. Für Huemer ist sie vor allem aber auch „ein echtes Solidaritätsprojekt“. „Sie hilft, Armut erfolgreich zu bekämpfen. Durch die Beteiligung vieler sozialer Einrichtungen, wie Caritas und Volkshilfe, leistet sie darüber hinaus einen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt. Das stärkt die Gesellschaft in unserer Stadt insgesamt“, so Huemer.

